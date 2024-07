Тръмп се появи публично за пръв път след атентата (ВИДЕО)

Бившият президент Доналд Тръмп слезе от самолета си в Ню Джърси, като така направи първата си публична поява броени часове, след като оцеля при опит за убийство в Пенсилвания.

Това предаде Fox News.

Тръмп беше ранен на митинг в Пенсилвания, а ФБР окачестви това като опит за убийство.

Стрелецът беше убит на място от специалните агенти.

Световните лидери, включително Джо Байдън, осъдиха атаката и пожелаха на Тръмп бързо възстановяване.

