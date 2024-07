Тръмп с първи думи след опита да бъде убит

Доналд Тръмп - бившият президент на САЩ и настоящ най-сериозен противник на Джо Байдън за нов мандат в Белия дом, публикува официално съобщение за физическото си състояние след опита за атентат, който преживя. Тръмп говори в социалната мрежа Truth Social, която създаде, след като беше "изритан" от всички други по-известни социални мрежи (Facebook, Twitter) заради провокациите и фалшивите новини, които разпространяваше (малко преди стрелбата Meta обяви, че му връща профилите, а Twitter отдавна го направи - изрично след намеса на Илон Мъск): Опит за атентат: Стрелба срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

"Искам да благодаря на "Сикрет сървис" и на всички правоприлагащи органи за бързата им реакция на стрелбата, която току-що се случи в Бътлър, Пенсилвания. Най-важното е, че искам да изкажа съболезнованията си на семейството на убития човек от митинга, както и на семейството на друг човек, който беше тежко ранен.

Невероятно е, че такова нещо може да се случи у нас. Към момента не се знае нищо за стрелеца, който вече е мъртъв. Бях прострелян с куршум, който проби горната част на дясното ми ухо. Веднага разбрах, че нещо не е наред - чух свистящ звук, изстрели и моментално усетих как куршумът разкъсва кожата. Имаше много кръв, така че тогава разбрах какво се случва. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА!"

Синът на Тръмп - Доналд-младши, също съобщи, че е говорил с баща си и той бил "в страхотно настроение": "Той никога няма да спре да се бори за спасяването на Америка, независимо от това, което радикалната левица прави". Думите на сина на Тръмп са внушение към демократите - в социалните мрежи вече открито се говори как те поръчали атентата.

Още: Демократите се надпреварват да подкрепят и да се молят за Тръмп

‼️ BREAKING: An assassination attempt on Trump⁰⁰During his speech in Pennsylvania, gunshots rang out. He interrupted his speech and left the venue. ⁰⁰Whether the presidential candidate was injured is unknown at this time. According to media reports, Trump has a bloody ear.… pic.twitter.com/WENYcKpDYi