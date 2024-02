Тръмп се зарадва, че Путин предпочита Байдън за президент на САЩ

Президентът на Русия заяви, че демократът е "по-предвидим" от републиканеца, "по-опитен, политик от старата школа". Но Путин добави, че Кремъл щял да работи с всеки американски президент. Изказванията му идват дни преди изборите за държавен глава в Руската федерация, които са предрешени в полза на Путин, и месеци преди вота в САЩ.

В сряда вечерта, говорейки със свои привърженици на предизборен митинг в Северен Чарлстън, Южна Каролина, Тръмп заяви, че ще постигне "невероятни" неща, ако се върне в Белия дом. Щял да сложи край на войната между Русия и Украйна "много бързо". На каква цена обаче - републиканецът никога не уточнява.

Trump (quoted by Newsweek):



"In fact, Russian President Putin just gave me a great compliment. He just said he would rather have Joe Biden as president than Trump. That's a compliment. A lot of people said, "Oh, that's really bad. No, no, it's good." pic.twitter.com/hNBW25sfCT