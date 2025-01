Тръмп след клетвата: Златният век на Америка започва точно сега

„Златният век на Америка започва точно сега.“ Това бяха първите думи от речта на Доналд Тръмп, след като той положи клетва като 47-ият президент на САЩ.

"От този ден нататък страната ни ще процъфтява и отново ще бъде уважавана по целия свят. Ще бъдем обект на завист от всяка нация и няма да позволим повече да се възползваме от нас. Нашият основен приоритет ще бъде да създадем нация, която е горда, просперираща и свободна. Америка скоро ще бъде по-голяма, по-силна и много по-изключителна от всякога", каза във встъпителната си реч Тръмп.

„Докато се събираме днес, нашето правителство е изправено пред криза на доверието. В продължение на много години радикална и корумпирана власт е извличала власт и богатство от нашите граждани“, каза Тръмп.

Той посочи необходимостта от неограничен бюджет за опазването на границите на САЩ и обяви, че още днес ще подпише изпълнителна заповед за обявяване на национално извънредно положение на границата между САЩ и Мексико.

"Всяко незаконно влизане ще бъде незабавно спряно“, каза той, като добави, че правителството ще започне процеса на връщане на милиони „престъпни извънземни“ там, откъдето са дошли.

Той спомена и възстановяването на така наречената политика за оставане в Мексико и изпращане на повече войски и жива сила на границата.

"Нека направим Америка отново велика", припомни Тръмп и своя основен лозунг.

Доналд Тръмп се закле в конституцията и вече официално е 47-ият президент на САЩ. Веднага след това гръмнаха топове в негова чест. Преди него се закле и вицепрезидентът му - Джей ди Ванс.

⚡️⚡️⚡️ BREAKING: Donald Trump has taken the oath of office and is officially inaugurated as the 47th President of the United States pic.twitter.com/vRNE178Wk2