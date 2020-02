Тръмп съди The New York Times заради статия за "руската връзка"

Според екипа на Тръмп в статията си от 27 март 2019 г. авторът Макс Франкел фалшиво информирал „за факти за заговор с Русия“. Освен всичко друго, искът твърди, че вестникът „е участвал в систематичен модел на пристрастия“ срещу кампанията на Тръмп, което имало за цел да навреди на репутацията на кампанията и да доведе до провал.Говорител на The Times каза: „Кампанията на Тръмп се обърна към съдилищата, за да се опита да накаже коментатор за това, че има мнение, което считат за неприемливо.“„За щастие законът защитава правото на американците да изразяват своите преценки и заключения, особено относно събития от обществено значение. Очакваме с нетърпение да отстоим това в случая “, каза говорителят. Франкел отказа коментар. "Не, ще оставя това на The Times", каза той пред медиата. Текста на Франкел гласи: „Кампанията и Кремъл имаха всеобхватна сделка: помогнете да победим Хилари Клинтън за нова проруска външна политика.“В първия параграф на статията Франкел пише, че по време на изборите през 2016 г. „Не е имало нужда от подробни изборни сблъсъци между кампанията на Тръмп и олигархията на Владимир Путин , защото те имаха всеобхватна сделка: бързата помощ в кампанията срещу Хилари Клинтън срещу нова проруска външна политика, започваща с облекчение от тежките икономически санкции на администрацията на Обама."В иска е посочено, че „не е имало никакво споразумение „танто за танто“ между екипа на предизборната кампания на Тръмп или някой свързан с нея, и Владимир Путин или руското правителство“. Искът също така казва, че „лъжливостта на историята е потвърдена“ от доклада, излязъл през април 2019 г. на тогавашния специален адвокат Робърт Мюлер, който разследва намесата на Русия в изборите през 2016-а. „Но така или иначе The Times публикува тези изявления, знаейки, че те са неверни и знаейки, че ще дезинформира и подведе собствените си читатели, заради екстремните пристрастия на The Times към и неприязънта към кампанията, както и поради темповете на The Times да повлияят неправилно на президентските избори през ноември 2020 г. “, пише в иска. Според Джена Елис, юридически съветник на кампанията на Тръмп, твърденията в статията на Франкел „бяха и са на 100 процента фалшиви и клеветнически“. „В иска се твърди, че вестникът е бил наясно с лъжливостта по времето, когато ги е публикувал, но го е направил с умишлената цел да навреди на кампанията, като в същото време заблуждава собствените си читатели“, каза Елис.