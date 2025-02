Тръмп: Украйна трябва да направи компромиси. Зеленски: Никакви компромиси с убиец на наша територия

Украйна ще трябва да направи „компромиси“ в примирието с Москва, каза Доналд Тръмп по време на срещата си с Володимир Зеленски в Белия дом. „Не можете да сключвате никакви сделки без компромиси. Така че със сигурност ще се наложи да направите някои компромиси, но се надявам, че те няма да са толкова големи, колкото някои хора си мислят“, заяви Тръмп.

Украинският президент отвърна, че "не трябва да има „никакви компромиси с убиец на наша територия“. Показвайки снимки с руските зверства, Зеленски посочи, че „лудите руснаци“ са депортирали украински деца и са извършили военни престъпления по време на тригодишната инвазия на страната му, пише BBC.

Той заяви, че ще разговаря с президента на САЩ за „решаващата“ необходимост от т.нар. американски „предпазен механизъм“ за сигурност за всяко европейско разполагане на миротворци, които да следят за евентуално примирие. „Това е от решаващо значение, за това искаме да говорим, това е много важно“, подчерта Зеленски. "Никой не иска войната да спре толкова, колкото Украйна", каза още той.

Zelenskyy: No one wants to stop the war like Ukraine. pic.twitter.com/WsqovYMNZa