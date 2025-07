Тръмп разсекрети досиетата за Мартин Лутър Кинг: Изникват ли нови съмнения около убийството му?

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп публикува на 21 юли данни за следенето на Мартин Лутър Кинг-младши от страна на ФБР въпреки съпротивата на семейството на убития правозащитник на тъмнокожите и нобелов лауреат. Съпротива имаше и от групата за граждански права, която той е ръководил до убийството си през 1968 г. Разсекретяването на документи включва повече от 240 000 страници с файлове, които са били под съдебен печат от 1977 г., когато ФБР за първи път е събрало записите и ги е предало на Националната администрация за архиви и записи.

В пространно изявление, публикувано в понеделник, двете живи деца на Кинг - 67-годишният Мартин III и Бърнис, на 62 г., заявиха, че убийството на баща им е било „завладяващо обществено любопитство в продължение на десетилетия“. Но семейството подчерта личния характер на въпроса и призова досиетата „да се разглеждат в пълния им исторически контекст“.

Децата на Кинг получиха предварителен достъп до записите и накараха свои екипи да ги прегледат. Тези усилия продължиха, дори когато правителството предостави публичен достъп. Сред документите са следи, които ФБР получава след убийството на Мартин Лутър Кинг, и подробности за фиксацията на ЦРУ върху някои действия на правозащитника - например към международните антивоенни движения в годините преди убийството му.

Още: САЩ одобриха да продадат на България система за брегова охрана, за да "възпира противници"

Към момента не може да се каже дали документите хвърлят нова светлина върху живота на Кинг, движението за граждански права или неговото убийство, пише Associated Press.

Децата на Кинг повториха отдавнашното твърдение на семейството, че Джеймс Ърл Рей - човекът, осъден за убийството му, не е бил единственият отговорен, ако изобщо е бил отговорен. Бърни Кинг е била на 5 години, когато баща ѝ е убит на 39-годишна възраст. Мартин III е бил на 10 години.

The U.S. has declassified documents related to the murder of Martin Luther King Jr.



Donald Trump's administration has released over 240,000 pages of FBI archives concerning the life and assassination of Martin Luther King Jr., the legendary civil rights leader who was shot in… pic.twitter.com/l7kvZ0OLxs