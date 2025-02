Тръмп за Украйна: От "решаваме въпроса за 24 часа" до "сделка може и да няма" (ВИДЕО)

Тръмп каза, че е възможно да не успее да постигне мир между Украйна и Русия."Имате голямо доверие в нас, защото предполагате, че ще има мир“, каза Тръмп пред журналисти. „Знаете, че е възможно да не се получи. Има възможност, но се надявам да се получи в името на човечеството.“ По-рано Тръмп обяви, че може да прекрати войната в рамките на 24 часа или дори преди да встъпи в длъжност. Доналд Тръмп проведе първото заседание на кабинета от втория си мандат, на което присъства Илон Мъск, който ръководи отдела за ефективност на правителството и не е член на кабинета. Още: Съдът в САЩ към Тръмп: До петък USIAD да поднови пак работа

Trump now says his "peace deal" between Russia and Ukraine may not work out. So much for the 24 hours he promised. Vote for a clown, expect a circus. https://t.co/mW8E9QiWXc pic.twitter.com/9qTHcVdRBg

Администрациите на Тръмп и Зеленски изглежда са близо до окончателно споразумение относно предоставянето от Украйна на редкоземни минерали на САЩ в замяна на гаранции за сигурност.

Обръщайки се към репортерите по време на заседание на кабинета, Тръмп каза, че на 28 февруари Зеленски ще посети и ще подпише споразумението след силен натиск от страна на САЩ за предаване на редкоземни метали, използвани в космическата индустрия и други технологии. "Това е чудесна сделка и за Украйна, защото те ни доставят там. Ние ще бъдем на земята и, знаете, по този начин това е един вид автоматична сигурност, защото никой няма да се гаври с нашите хора, когато сме там", каза Тръмп.

Той изключи възможността Съединените щати да предоставят по-официални гаранции за сигурност, както искаше Киев. Няма да давам прекалено много гаранции за сигурност", добави той.

"Ще трябва Европа да направи това. Европа е техен съсед, но ние ще се погрижим всичко да върви добре", каза още Тръмп. Запитан какви отстъпки ще трябва да се направят, за да се сложи край на войната, той изключи украинското членство в НАТО, като отново повтори позицията на Русия, че този въпрос стои зад инвазията.Наред с това Тръмп заяви, че Украйна може да забрави за НАТО.

❗️Trump: Ukraine can forget about NATO.



"NATO you can forget about, that is probably the reason why still whole thing started," he said. After that VP Vance said that Trump will hold private talks with Russia and Ukraine about this. pic.twitter.com/j4XTnU42IK