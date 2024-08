Ужасяващо: Посетители на увеселителен парк висят 80 метра над земята (ВИДЕО)

Внезапно разразила се буря блокира във въздуха посетители на увеселителния парк в Мексико.

Едно от засегнатите атракции беше „Sky Screamer“, която се издига 76 метра височина.

На кадри в социалните мрежи се вижда как хората седят на люлките под проливния дъжд и силния вятър.

Атракциите са спрени съгласно протокола за безопасност. Не са регистрирани инциденти.

In Mexico, people were stuck on an attraction 76 meters high in the pouring rain due to a strong storm. pic.twitter.com/eoLtrylRRC