Увеличената продажба на оръжие в САЩ може да е по-смъртоносна от коронавируса

Тъжният факт, че разпространението на оръжия се е превърнало в рак за американското общество, и това не може да не стане по-ясно от факта, когато американците трупат запаси от оръжия и боеприпаси по време на пандемията от коронавируса. Според материал на The New York Times от този месец, " някои хора, които се страхуват, че пандемията може да доведе до граждански вълнения" и над 2 милиона оръжия бяха закупени от американците през март.Какво всъщност означава тази цифра? Продажбите на оръжия увеличават риска от все повече смъртни случаи, които и без това сериозно травматизират американското общество. Страховете около пандемията са стимулирали не само продажбата на оръжие, но и инцидентите, придружени със стрелба. Мъж в Ню Мексико, който се е въоръжил на фона на страха на COVID-19, според съобщенията случайно е убил 13-годишния си братовчед миналия месец. Сега САЩ се намират в дълбоко социално противоречие. Закупуването на оръжие може да осигури известен психологически комфорт и увереност, но колкото повече хора притежават оръжия, толкова по-несигурно и опасно става обществото. Това е порочен кръг. Купуването на оръжие не защитава никого от пандемията от коронавируса. Нарастването на продажбите на оръжие вероятно ще влошат проблема с инцидентите със стрелба още повече и рискуват нова „чума“ от въоръжено насилие в американското общество. Дори след като САЩ преодолеят пандемията, повечето оръжия, закупени в страната, ще увеличат свързаните с оръжия престъпления и смъртни случаи. Още по-лошото е, представете си ако наистина избухват граждански вълнения и всеки изважда пистолет за самозащита. Как ще изглежда американското общество тогава?За съжаление, правителството на САЩ, нарочно или не, не успя да разбере сериозността на проблема. Според доклад на The Wall Street Journal от края на март, федералното правителство е препоръчало на щатите магазините за оръжия, производителите на оръжия и стрелбищата , като критични бизнеси да не бъдат затворени по време на карантина, което означава забавяне на разпространението на новия коронавирус.За правителството, което отдавна е затворило очите си за насилието с оръжие и е глухо към нарастващите призиви за забрана на оръжията, не е съвсем неочаквано да заяви, че смъртоносният бизнес, включващ огнестрелно оръжие, трябва да остане отворен. Може да е единствената жизненоважна индустрия, останала в САЩ. Правителството на САЩ е виновно за увеличената продажба на оръжия, че не осигурява на обществото усещане за сигурност по време на епидемията. Отговорът на епидемията от администрацията на Тръмп се оказа катастрофа.Разпространението на оръжия може да бъде дори по-фатално от вируса. Бездействието на САЩ по отношение на контрола над оръжията и зелената светлина, дадена на бизнеса с огнестрелно оръжие на фона на епидемията, напълно демонстрира пренебрежението му към правото на живот - най-основното право на човека - което също отчасти обяснява защо САЩ толкова слабо се справят с нарастващата епидемия от коронавируса. Всичко за коронавируса следете ТУК.