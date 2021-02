Ваксината на Pfizer може да се съхранява за 2 седмици при не чак толкова ниски температури

Настоящите изисквания са ваксината на Pfizer/BioNTech да се съхранява в ултра-замразен фризер при температури между -80° C и -60° C (градуса по Целзий), поради което тя трябва да бъде доставяна в специално проектирани контейнери. Компаниите обаче обявиха в петък, че са предоставили новите данни на Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) с предложение за актуализация на изискванията, която да позволи на флаконите с ваксината да се съхраняват при температури между -25° C и -15° C (градуса по Целзий) за общо две седмици като алтернатива на съхранение във фризер с ултра ниска температура.Ваксината на Pfizer/BioNTech, заедно с другата двудозова ваксина на компанията Moderna Inc , получиха по-рано през годината разрешението за спешна употреба в САЩ и се разпространяват широко като част от усилията за масова ваксинация в страната. Ако новите изисквания за съхранение на ваксината на Pfizer/BioNTech бъдат одобрени, това ще означава по-малко обременяващи изисквания за съхранение, което би осигурили и доста по-голямо логистично облекчение, тъй като засега ваксината трябва да се съхранява при средна температура от -70 градуса по Целзий за по-дълги периоди, а това представлява предизвикателство, особено в страните с по-ниски доходи, които нямат инфраструктура за свръхстуденото й съхранение. Две израелски проучвания пък установиха, че Covid ваксината на Pfizer значително намалява предаването на коронавируса.Анализът на данни в проучване на израелското министерство на здравеопазването и Pfizer Inc установи, че ваксината на Pfizer и BioNTech намалява инфекцията, включително при асимптомни случаи с 89,4% и при симптоматични случаи с 93,7%.Констатациите от предварително публикуваното проучване,но се основава на национална база данни, която е една от най-напредналите в света, бяха съобщени за първи път от израелския новинарски сайт Ynet късно в четвъртък и получени от агенция Ройтерс в петък.Компанията Pfizer отказа коментар, както и израелското здравно министерство. Отделно проучване на израелския медицински център Sheba, публикувано в петък в медицинското списание The Lancet, установи, че сред 7 214 болнични служители, получили първата си доза от ваксината през януари, има 85% намаление на симптоматичния Covid-19 в рамките на 15 до 28 дни с общо намаление на инфекциите, включително при асимптоматичните случаи, открити чрез тестване, от 75 на сто. Необходими са повече изследвания, за да се направи окончателно заключение, но проучванията са едни от първите, които предполагат, че ваксината може да спре разпространението на новия коронавирус, а не само да предотврати заболяването на хората.