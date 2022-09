Военни използваха най-големия брой дронове за атака на врага (ВИДЕО)

„Безпилотните самолети ще бъдат също толкова важни в първото сражение от следващата война, колкото артилерията днес“, коментира бригадният генерал Къртис Тейлър, командващ Националния център за обучение на американската армия. Той публикува видео на рояка дронове, използван при тренировъчните учения, на страницата си в Twitter.

По време на симулативна битка 11-ти брониран кавалерийски полк е изстрелял рояк от 40 дрона, които са бомбардирали позициите на 1-ва бронирана дивизия, преди самата атака.

Такива тактики все по-често ще се използват в бъдеще от военните, за да се хвърлят гранати по позициите на противника. В допълнение, квадрокоптерите могат да действат и като "камикадзе", взривявайки се при удар с врага.

At sunrise this morning a swarm of 40 quadcopters all equipped with cameras, MILES, and lethal munition capable launched in advance of 11th ACR’s attack on a prepared defense by 1AD. Drones will be as important in the first battle of the next war as artillery is today. pic.twitter.com/zPQ2I8SoqN