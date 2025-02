За "неприлични, порнографски и явно сексуални чатове": Уволниха 100 служители на американското разузнаване

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард съобщи, че над 100 служители от цялата разузнавателна общност са били уволнени. Причината е, че са използвали защитен правителствен канал, който обикновено служи за споделяне на поверителна информация, за участие в сексуални чатове. В интервю за телевизия "Фокс Нюз" Габард описа използването на инструмента на Националната администрация за сигурност като "крещящо нарушение на доверието", което противоречи на "основните правила и стандартите за професионализъм". Още: Тръмп избра жена, напуснала Демократическата партия, за директор на националното разузнаване

"Днес издадох директива, че всички те ще бъдат уволнени и ще им бъдат отнети разрешенията за достъп до класифицирана информация", каза тя.

