За пръв път: Жена поема въоръжените сили на Канада

Генерал-лейтенант Джени Каринян е новият началник на щаба на отбраната на Канада. Нейният предшественик, Уейн Еър, предаде управлението по време на официална церемония.

AP: First woman to lead Canada's armed forces



Lieutenant General Jenny Carignan is Canada's new Chief of the Defence Staff. Her predecessor, Wayne Eyre, handed over the reins during a formal ceremony.



"This could set a new example and expand opportunities for women. It's a big… pic.twitter.com/lNSeDDQjks