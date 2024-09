Заподозреният за убийство на Тръмп е заявявал желание да ликвидира Путин и Ким Чен Ун

Райън Уесли Рут, който е заподозрян за нов опит за убийство на Доналд Тръмп и вече е с повдигнати обвинения, преди е заявявал желание да убива световни лидери.

В "списъка" му са били руският диктатор Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, съобщава The Wall Street Journal, като се позовава на медицинската сестра Челси Уолш. Тя е работила в Украйна през 2022 г. и се е срещала с Рут няколко пъти. Жената го нарекла „най-опасния американец“ от тези, с които се е сблъсквала по време на работата си в Киев, когато той се опитал да се присъедини към редиците на доброволците и да се бие на страната на украинските въоръжени сили.

