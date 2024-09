Райън Уесли Рут, който беше арестуван по подозрение в опит за убийство на бившия президент на САЩ и настоящ кандидат за президент Доналд Тръмп на 15 септември, е изразявал подкрепа за Украйна в социалните мрежи след нахлуването на Русия.

Това твърди CNN, позовавайки се на постове на Рут в социалните медии. Той изразява силна подкрепа за Украйна в десетки постове на ден през 2022 г. и заявява, че е готов да умре в битка и че „трябва да изгорим Кремъл до основи“, съобщава американската телевизия.

Във Facebook 58-годишният мъж от Хаваите призовава чужденците да участват във войната на страната на Украйна, нарича се „неофициална връзка“ на украинските власти и насърчава войници от Афганистан да се бият в помощ на Киев.

Снощи представители на американските органи на реда заявиха, че агентите на Сикрет сървис са забелязали и стреляли по въоръжен мъж в храсти близо до голф игрището на Тръмп. Той е имал автомат АК-47.

Агентите забелязали цевта на оръжието на между 365 и 457 метра от Тръмп, докато разчиствали дупките от потенциални заплахи, преди Тръмп да играе. Те веднага влезли в сблъсък с въоръжения мъж и изстреляли поне четири патрона. Той е задържан.

Русия използва поредния опит за убийство на Тръмп срещу Украйна в медийното пространство. Медиите обръщат внимание на факта, че нападателят е бил привърженик на Украйна, на полка „Азов“ и е посещавал Киев няколко пъти. Освен това той е бил свързан с организация, която доставя оръжие на Украйна и Тайван.

Този инцидент вече се превръща в тема за руската пропаганда. Те ще продължат да лансират серия от конспиративни теории за „украинската следа“, казва беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

