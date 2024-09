След стрелбата: ФБР разследва "очевиден опит за убийство" на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Бившият президент Доналд Тръмп е в безопасност след това, което ФБР каза, че изглежда като „опит за убийство“ в неговия голф клуб в Уест Палм Бийч, Флорида, в неделя. Случката дойде по-малко от два месеца след като Тръмп беше ранен по време на опит за убийството му на митинг в Пенсилвания.

Представители на правоприлагащите органи казаха, че е имало стрелба на територията на международното голф игрище Тръмп Уест Палм Бийч, а говорител на кампанията каза, че е имало изстрели близо до Тръмп.

Говорителка на шерифската служба на окръг Палм Бийч каза, че е задържано „лице, към което има интерес“. Сикрет сървис каза, че скоро ще предостави допълнителна информация.

„Екип на Сикрет сървис е открил огън по въоръжен мъж“ близо до линията на собствеността на международния голф клуб „Тръмп“ в Уест Палм Бийч“, разказва Рафаел Барос, специален агент, отговарящ за полевия офис на Сикрет сървис в Маями, цитиран от The New York Times. Шериф Рик Брадшоу от окръг Палм Бийч каза, че близо до храстите, където е бил заподозреният стрелец, са открити „пушка в стил AK-47 с мерник“ и камера „GoPro, която той щял да използва, за да прави снимки“. „В момента не сме сигурни дали лицето е успяло да стреля по нашите агенти“, каза Рафаел Барос от Сикрет сървис.

🚨 #BREAKING: Officials believe the shots fired at Trump International Golf Club were intended for former President Donald Trump, according to sources familiar on the matter (CNN)



THEY TRIED TO K*LL HIM AGAIN.



HOW HAS THIS HAPPENED TWICE NOW?



Why are people able to get within… pic.twitter.com/abDj6M7yvk