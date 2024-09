Нова стрелба край Доналд Тръмп (ВИДЕО)

"Кандидатът за президент на САЩ на Републиканската партия Доналд Тръмп е в безопасност след изстрели в близост до него". Това се казва в изявление на кампанията му от днес, предаде Ройтерс. В изявлението не се дават повече подробности.

По информация на „Ню Йорк пост“ във Флорида двама души са открили стрелба пред клуб, в който Тръмп е играл голф, но той не е бил в опасност. Вестникът се позовава на източници от правоохранителните органи.

От предизборния щаб на Тръмп потвърдиха, че е имало „изстрели в близост до него“, но добавиха, че кандидатът за президент на Републиканската партия е в безопасност. „Президентът Тръмп е в безопасност след изстрели в близост до него. Засега няма повече подробности“, се казва в изявление на говорителя на кампанията му Стивън Чунг.

🚨 #BREAKING UPDATE: Here’s what we know so far about the sh**ting in Trump’s vicinity at the Trump International Golf Course in West Palm Beach, Florida



➡️ According to the Secret Service, they are “investigating a protective incident involving former President Donald Trump… https://t.co/9K2yQAdjf9 pic.twitter.com/7RJpEDdqKa