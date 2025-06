Репортер пострада, докато отразява протестите в Лос Анджелис (ВИДЕО)

Британски репортер е бил ранен с гумени куршуми по време на протестите в Лос Анджелис, предадоха световните медии. Ник Стърн е отразявал сблъсъците между протестиращите срещу имиграционните и митническите власти на САЩ и полицията пред хипермаркет в град Парамунт в окръг Лос Анджелис - място, известно като пункт за наемане на работници, когато 14-мм гумен куршум е разкъсал бедрото му.

"Първоначалното ми притеснение беше дали не стрелят с бойни патрони. След като няколко протестиращи дойдоха и ми помогнаха, като ме носеха, забелязах кръв да се стича по крака ми", разказа журналистът пред Пи Ей Мидия.

Оказана му е помощ от медицинско лице на място, след което той е откаран в болница. В един момент, Стърн разказва, че е загубил съзнание от болката. Направена му е спешна операция и в момента той се възстановява след нея.

Журналистът, който е емигрирал в САЩ през 2007 г., заяви, че обикновено се опитва да бъде "възможно най-видим", докато работи във враждебни ситуации. "По този начин е по-малко вероятно той да бъде улучен, тъй като те знаят, че си от медия", добави той.

