Германски и британски медиен поглед: Русия печели в Сирия и удря по Ердоган и ЕС

Така наречената "сделка за бежанците" между ЕС и Турция е прекратена. Десетки хиляди хора, търсещи убежище, се отправиха към турско-гръцката граница, след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган даде да се разбере, че няма да ги спре да преминат незаконно в ЕС. Ердоган заяви, че "стотици хиляди" са на път и заплаши, че ще изпрати до 1 милион мигранти на границата. Досега надеждни източници сочат, че едва между 9 000 до 30 000 мигранти са се събрали в ничията земя, разделяща Турция и Гърция. Настоящата ситуация илюстрира още веднъж какво се случва, когато автократите надценяват способностите си, поемат прекалено много рискове и след това маневрират, притиснати в ъгъла: Ердоган, самозваният регионален хегемон, използващ подкрепата на руския президент Владимир Путин, сега преследва външнополитическа програма, противоречаща на Москва. Предишните съюзници са се превърнали в противници, а пряката конфронтация помежду им би имала непредвидими последици. Съюзниците на Турция изразиха солидарност с Ердоган и обещаха подкрепата си за страната, която е притисната в ъгъла от Русия, която безобразно бомбардира сирийските болници, училища и жилищни райони, принуждавайки милиони хора да избягат на север. Междувременно Турция вече е подслонила близо 3,6 милиона сирийски бежанци.Но каква е ситуацията в Европейския съюз, където страните се ангажират да действат многостранно и да спазват правилата в полза на човечеството? След кризата с бежанците през 2015 г., блокът не успя да се подготви за поредната ескалация на конфликта в Сирия. И сега съюзът се оказва - точно като Турция – разчитащ на милостта на Русия. Кой знае, може би този общ противник ще помогне на Турция и ЕС да преодолеят различията си?В края на краищата хората се принуждават да страдат от имперската политика на упражняване на власт в стил XIX век заради конфликта в Сирия. Вместо да се ръководи от базирана на факти, рационална международна кризисна интервенция, Русия изглежда вярва, че само войната ще разреши ситуацията в Сирия.Освен това Путин ще се радва да демонстрира своята военна мощ и мнението си, че "силен лидер", който стъпва с железен ботуш, е по-подходящ за решаване на конфликти, отколкото либералните държави, които предпочитат класическата дипломация за решаването им. На Ердоган може би бавно ще му просветне какво означава раздялата с бивши съюзници. Но за Европа по-добрият съвет би бил да не злорадства, а вместо това да обедини усилия с Турция, за да може най-накрая да намери решение на проблема с войната в Сирия, който отлага от години, пише Александър Герлах за Deutsche Welle, предаде БГНЕС.Доста по-категорична е позицията на британския вестник The Guardian, според която Реджеп Ердоган е на ръба на катастрофа в Сирия . Агенция "Фокус" представя анализа, съгласно който Ердоган е изолиран отвсякъде.Напомня се, че бившата дясна ръка на Ердоган - Ахмет Давутоглу, опита да представи пред Башар Асад още през 2011 година варианти за промяна на нещата в Сирия, след големите демонстрации срещу него. Сирийският президент обаче не чу - и с помощта на Русия сега е в печеливша позиция. А Ердоган защитава и ислямистки групировки, категоричен е анализът на The Guardian.Това, което се случва в Северозападна Сирия обаче, вече не е прокси война. Това е пряка конфронтация между две добре въоръжени съседни държави. И това, което се случва, заплашва да вкара Турция още по-дълбоко във военен конфликт с Русия, основният съюзник на Асад, предупреждава британският вестник, като добавя, че досега официално Анкара и Москва не се обвиняват за ескалацията на събитията в Идлиб, но случващото се предполага, че Русия помага на Асад да определи твърда линия в сирийската провинция за спиране на турските въоръжени сили. The Guardian заключва: "".