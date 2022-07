Има ли как руската армия да спре HIMARS и дали американската система ще е достатъчна за украинска победа? (ВИДЕО)

Само за 8 дни украинската армия се похвали с взривени складове с руско оръжие в Донбас, Харковска и Херсонска област в 11 локации, като се счита, че всички те са поразени с HIMARS. Според публикация в Twitter на най-голямата украинска асоциация, набираща дарения за украинската армия пък, поразените обекти са общо 16.

Доставките на високоточни оръжия от Запада помагат на Украйна да забави руското нашествие, но количеството оръжия не е достатъчно и войниците се нуждаят от време, за да се адаптират към използването им. Това заяви високопоставен украински служител по сигурността.

Руският информационен сайт "Медуза.ио"* коментира, че американската системата има три основни преимущества пред съветските системи за залпов огън, които в хода на бойните действия бяха използвани и от Русия, и от Украйна. ("Град", "Ураган" и "Смерч"):

Първо, стандартните ракети за HIMARS — GMLRS — имат GPS система за насочване, която ги прави много по-точни в сравнение със съветските ракети. Според някои експерти, възможната грешка е само до 5 метра от зададени координати. HIMARS може да поразява цели при по-малък разход от ракети, а така също може да поразява бетонни цели, докато "Ураган" покрива голяма площ с цели от жива сила и лека бронетехника.

По-малкото количество ракети в залпа позволява на HIMARS да е по-лека, но по-добре бронирана, в сравнение със съветските РСЗО. Това я прави по-защитена, за унищожението ѝ е необходим близък удар от голям боеприпас, т.е. надеждно може да се порази само с високоточно оръжие.

Ракетите се поставят в готови контейнери по шест броя във всеки, което позволява бързо (за минути) да се презареди системата. Съветските системи се презареждат по една ракета в продължение на десетки минути. Това влияе както на скорострелността на системата, така и на нейната защитеност от удари (HIMARS няма нужда да остава дълго на едно място за презареждане).

По ефективност за обсег на стрелбата (до 85 км), (калибър 227 мм) съответства на много по-тежката и по-малко мобилна РСЗО "Смерч" с калибър 300 мм и много превъзхожда "Ураган" (калибър 200–210 мм). При това точността на "Смерч" при обсег 70 км отстъпва на HIMARS - около 150 метра възможна грешка. Заради това и "Смерч" и "Ураган" използват касетъчни боеприпаси.

Руснаците разработиха аналог на HIMARS (в габарити на "Смерч") — системата "Торнадо-С" с коректируеми ракети 9М544. Ракетата обаче използва инерционна система за насочване и едва ли има точност, близка до GMLRS ракетите, използвани от американската система. Освен това такива ракети в руската армия има малко, докато от GMLRS са произведени повече от 40 хил. броя.

В крайна сметка американските и съветските ракетни системи за залпов огън (РСЗО) предполагат различна тактика за използване. HIMARS може да се използва като аналог на оперативна-тактическа ракета с относително далечен обсег (макар и по-малко мощни, в сравнение с "Искандер"). Съветските могат да работят само с касетъчни боеприпаси по площади и "меки" цели.

