Проруска паника в Телеграм: Украйна вече има 9 ракетни системи HIMARS и взривява руски оръжейни складове (КАРТА + ВИДЕО)

Досега официално САЩ бяха доставили 4 системи и се очакваше до средата на юли да станат 8.

Новината беше коментирана широко в Twitter. Оказа се, че само за 8 дни са взривени цели складове с руско оръжие в Донбас, Харковска и Херсонска област в 11 локации, като се счита, че всички те са поразени с HIMARS. BBC дори публикува карта на ударените обекти:

Според публикация в Twitter на най-голямата украинска асоциация, набираща дарения за украинската армия, поразените обекти са общо - 16. За доказателство е публикувано и видео на Департамента по стратегически комуникации на украинската армия, показващо пораженията на едно от ударените места:

Ukraine uses 9 HIMARS and M270 systems from USA and other partners, said Oleksiy Danilov, Secretary of the NSDC🇺🇦

As a result, during the week, 16 Russian military bases and ammo depots destroyed, reports (with video) Strategic Communications Department of the 🇺🇦 Armed Forces👇 pic.twitter.com/yI4m37Ku2z