Камала Харис – трън в петата на Тръмп и желанието му за втори мандат

Коментирайки новината, че Камала Харис ще бъде кандидат на Демократическата партия за вицепрезидент на САЩ, Тръмп не скри своето раздразнение. "Това е човек, който много, много пъти е лъгал. Тя е голям привърженик на увеличаването на данъците, иска да намали финансирането за въоръжените сили. Тя се противопоставя на производството на шистов петрол", каза Тръмп, отговаряйки на въпроси на журналисти по време на брифинг в Белия дом.Само две минути по-късно президентът остави настрана купчината листове, на които, както отбелязаха журналистите, с черен маркер е отбелязан целият списък с претенции срещу сенатор Харис, решил, че той може да формулира позицията си без външна помощ. "Камала Харис е невероятно подла личност. Най-грубата, най-страшната, най-неуважителната и най-либералната от всички в Сената на САЩ. Не мога да повярвам, че Джо Байдън я избра за партньор в предизборната надпревара", заяви Тръмп, без да ползва повече бележките си. Появата на Харис като кандидат за вицепрезидент може да бъде наречена неприятна изненада за Тръмп и неговия щаб. "Това представлява сериозна заплаха и би могло да вдъхне така необходимата енергия в кампанията на Байдън", заяви един от политическите стратези на Тръмп пред CNN.През последните месеци щабът на Тръмп се опита да представи Байдън като неспособен да устои на влиянието на "радикалната левица" в Демократическата партия, заявявайки, че той настоява за намаляване на финансирането на полицията, иска да "социализира" медицината, да повишава данъци и да населява цветнокожи малцинства в проспериращи и богати предградия на американски градове. Друга постоянно споменавана теза беше възрастта на бившия вицепрезидент - ако той спечели изборите, 77-годишният Байдън ще стане най-възрастния държавен глава на САЩ, избран за първия си мандат. Тръмп (74 г.), постоянно го подчертава в туитовете си и публичните си изказвания, наричайки съперника си "Спящия Джо".Но името на Харис в бюлетината може да направи тази стратегия безсмислена. В Демократическата партия тя се смята за непоколебима центристка и изобщо не е привърженик на левите радикали. Нейната възраст също се превърна в един от решаващите фактори - коментаторите в Съединените щати сериозно обсъждат варианта, при който 55-годишната Харис може да поеме президентските функции. "Тя беше първата чернокожа жена, избрана за окръжен прокурор в историята на Калифорния. Първата жена, избрана за генерален прокурор на Калифорния, първият сенатор в САЩ с индийски корени, а сега стана и първият афроамериканец и първият американец с азиатски корени, който се кандидатира за вицепрезидент, така че всяко нападение от централата на Тръмп ще е сигнал за кампания за мобилизиране на расови и етнически общности в Съединените щати", заяви професорът от Колумбийския университет Ричард Фролик пред руската служба на BBC.Камала Деви Харис е родена в Оукланд, Калифорния на 20 октомври 1964 година. Родителите ѝ Шамала Гопалан, родом от Индия, и Доналд Харис, емигрант от Ямайка, се срещнали в университета в Бъркли. Майка ѝ специализирала онкология, а баща ѝ - икономика. И двамата са били активисти на движението за равноправие на цветнокожите, постоянно участвали в акции и митинги и водели дъщеря си на демонстрации докато все още била в количка.Родителите на Харис се развеждат, когато тя е на 7 години и майка ѝ сама отглежда нея и по-малката ѝ сестра. Семейството живее в беден район, но в края на 60-те години Калифорния обявява програма за интегриране на расови малцинства, записвайки цветнокожи деца от бедни семейства в училища в богати райони за бели. В такова училище попада и Харис. Името ѝ е избрано от майка ѝ, която подчертава индийските корени - на хинди "камала" означава лотос, а средното име Деви е в чест на богинята на благополучието и просперитета Лакшми-деви. "Култура, в която се почитат богини, ражда много силни жени", заяви Шамала Гопалан пред The Los Angeles Times. Като дете Камала посещава и индуистки храм, и баптистка църква, където се събирали чернокожи. "Майка ми много добре осъзнаваше, че отглежда две черни дъщери. Искаше да израснем уверени, горди черни жени", пише тя в биографичната си книга. По-късно семейството се премества в Канада, където на Шамал Гопалан предлагат професорска длъжност в университета Макгил. Според автобиографичната книга на Харис, в Монреал тя и по-малката X сестра Мая за първи път провеждат успешен протест – там, където живеели, на децата било забранено да играят на поляната пред къщата, но след организираната от тях акция това правило било отменено. След като завършва гимназия, Харис получава бакалавърска степен по политически науки и икономика от Университета Хауърд във Вашингтон, окръг Колумбия, който е един от така наречените "исторически колежи за чернокожи", след което завършва магистърска степен по право в Калифорнийския университет в Бъркли.През 1990 г. Харис полага успешно изпит за адвокатски права, но вместо това решава да постъпи на работа в окръжната прокуратура на окръг Аламеда в Оукланд. Новият служител трябва да се справи с дела, свързани със сексуални престъпления.През 1994 г. се запознава с говорителя на Законодателното събрание на щата Калифорния Уили Браун. Над 30-годишната разлика във възрастта не притеснява Харис и скоро двойката започва да се появява заедно на публични събития. По категоричната препоръка на Браун, Камала става член на Държавния съвет за обжалване на обезщетенията за безработица и на Държавната комисия по медицинска помощ за бедните. Тези длъжности ѝ донасят в допълнение към заплатата на прокурор, още 80 хиляди долара годишно. Година по-късно Браун е избран за кмет на Сан Франциско. По това време Харис решава да се раздели с него, обяснявайки, че не вижда никакви перспективи в отношенията им. След като се премества на работа в окръжната прокуратура в Сан Франциско, тя се фокусира върху борбата с тийнейджърската проституция. По нейно нареждане органите на реда в града започват да гледат на непълнолетните проститутки като жертви на престъпления, а не като престъпници и задържаните бивали изпращани в рехабилитационни центрове вместо в затвора. В същото време Харис установява контакти с местния елит, чиито представители стават спонсори на първата ѝ политическа кампания - през 2003 г. тя печели изборите за поста на окръжен прокурор на Сан Франциско, като получава 56,5% от гласовете и става първата афроамериканка на този пост. На същите избори Гавин Нюзъм е избран за кмет на Сан Франциско. Сега той е губернатор на Калифорния, счита се за близък приятел на Харис и според списание New Yorker дори са прекарали заедно отпуската си. Като окръжен прокурор Харис има конфликти както с полицията, така и с правозащитници. Между 2003 и 2006 г. броят на присъдите в Сан Франциско се увеличава от 52% на 67%. Активисти на обществени организации все още смятат, че основната причина за това е прекалено тежката позиция на ръководителя на окръжната прокуратура. През 2004 г. Камала Харис отказва да изиска смъртната присъда за обвинения в убийството на полицая Исак Еспиноса. По време на погребението му стотици служители на реда посрещат прокурора с възмутени викове, а полицейските съюзи в цялата страна от години отказват политическата подкрепа на Харис.В същото време, вече като бъдещ главен прокурор на Калифорния, тя отказва да подкрепи два законопроекта, забраняващи смъртното наказание в щата, което предизвика вълна от недоволство от страна на активисти за човешките права. През 2010 г. Харис се застъпва за закон, който превръща отсъствието от училище в престъпление и наказва родителите, които не успяват да гарантират, че децата им отиват на училище. След това броят на отсъствията рязко спада, но тя отново е критикувана за строги мерки. През същата година Харис се кандидатира за главен държавен прокурор. Неин съперник е окръжният прокурор на Лос Анджелис - белият републиканец Стив Кули, който е популярен в Калифорния. Преброяването отнема три седмици и в крайна сметка избирателната комисия обявява победата на Харис. Преднината ѝ е само 0,8%. В качеството си на държавен прокурор тя оглавява създаването на публичната интернет платформа "Отворено правосъдие", в която се събира информация за убитите и ранените при полицейско задържане. Убеждава федералното правителство да увеличи субсидиите за тези, които са загубили домовете си в резултат на несправедливи действия на кредитните институции - в резултат на което щата получава 20 милиарда долара, вместо обещаните от Вашингтон 4 милиарда. В същото време Харис отказва да се съобрази с препоръките на Министерството на правосъдието, което настоява да повдигне обвинение по гражданско дело срещу банката OneWest, осъдена за същите тези измамни действия. Тогава шеф на банката е Стивън Мнучин, който сега е министър на финансите на САЩ.През 2004 г. Харис става първото официално лице в Калифорния, подкрепящо публично Барак Обама, който се кандидатира за поста на сенатор. Приятелството, започнало тогава, продължава и до днес. През 2013 г. се появи запис на разговор, в който президентът Обама се обръща към Харис с "най-красивия щатски главен прокурор в страната". Този коментар е приет за сексистки от критиците и той е принуден да направи публично извинение. По-късно във Вашингтон се заговоря, че Обама ще я номинира за член на Върховния съд. Самата Харис заявява, че подобно предложение не я интересува. Вместо това тя решава да се включи в политиката. През 2016 г. лесно печели изборите, като изпревари със значителна разлика сенатора с 20-годишен опит Лорета Санчес заемайки нейното място като сенатора от щата Калифорния. Година по-късно, вече член на комисиите за сигурност и правни въпроси в Сената, тя се превръща в истинска телевизионна звезда. По време на дискусия за намесата на Русия в изборите през 2016 г. с Джеф Сешънс, тогава правосъден министър и главен прокурор на САЩ, Харис отприщва редица въпроси към него. Дискусията се предава на живо от водещи телевизионни канали, а бледото лице на Сешънс се превръща в сензация. След три минути и половина въпроси на сенатора, правосъдният министър избърсва потта от челото си и се моли: "Не мога да реагирам толкова бързо! Това ме изнервя!" Харис използва абсолютно същата тактика по време на дискусиите за утвърждаването на Брет Кавано като член на Върховния съд и по време на речта на сегашния главен прокурор и правосъден министър Уилям Бар в Сената, който свидетелства по разследването на спецпрокурора Мълър През есента на 2019 г. Харис обявява участието си в президентската кампания от Демократическата партия, като избира за основната мишена на критиките си по време на дебата бившия вицепрезидент Джо Байдън, с който сега стана политическа двойка. В изказванията си тя припомня противоречивите изявления на политика, включително, че именно Байдън е против програмата за изпращане на цветнокожи деца от бедни квартали в заможни бели училища. "Аз бях едно от тези момичета", казва Харис. Въпреки това тя последователно отказва да отговаря на въпроси за професионалната си кариера и не говори за отношението си към реформата на органите на реда, предложена от някои демократи. През декември 2019 г. Харис обявява оттеглянето си от надпреварата. Основната причина, според анализаторите, са ниските оценки и липсата на достатъчно дарения за кампанията. Малко преди това служителите на щаба на предизборната кампания я обвиниха в прекомерно груб стил на ръководство, неоправдани уволнения, а също така, че по-малката ѝ сестра Мая е истинският ръководител на предизборната кампания. Близо три месеца по-късно, в началото на март 2020 г., сенатор Харис официално одобрява кандидатурата на Байдън. По това време бившият вицепрезидент, който се е провалил в началото на първичните избори, вече се е възстановил от пораженията, превръщайки се в безспорен лидер в надпреварата на демократите. Според Харис, именно Байдън може "да стане лидер, който да обедини страната".През 2014 г. Камала Харис се омъжва за адвокат Дъг Емхоф. Церемонията е проведена от по-малката ѝ сестра. От предишен брак Емхоф има две деца, за които се казва, че наричат Харис "Момала". Тя обича да готви и събира рецепти, които The New York Times публикува през почивните дни. Вярно, любимото ѝ ястие е обикновено пиле, печено на фурна. Събира и кецове Converse Chuck Taylor, вярвайки, че те са най-добрите обувки за пътуване.След като спечели изборите в Сената, журналистите често я наричат "Обама в женски образ", на която самата Харис винаги реагира по един и същи начин, заявявайки: "Имам свои постижения". През юни тази година, когато стана известно, че Харис е сред лидерите в борбата за поста вицепрезидент, страницата ѝ в Wikipedia е редактирана 408 пъти. Наблюдателите твърдят, че повечето от измененията са направени от един човек. Корекциите засягат епизоди, свързани с позицията на Харис в борбата срещу престъпността и историята от 2013 г. с отказа ѝ да се преследва банка OneWest и настоящият министър на финансите на САЩ Стивън Мнучин.