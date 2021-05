RAND: Необходима е повече държавническа мъдрост при формирането на американската политика спрямо Русия

Байдън наскоро заяви: "Искаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия." Но за да се постигне това, ще са необходими повече разговори за контрол на оръжията през юни. Администрацията трябва да покаже повече държавничество, ако наистина иска да стабилизира тези отношения, заявява старши политически анализатор в изследователския център RAND Самюел Чарап пред изданието War on the Rocks под заглавие Expanding the Scope for Statecraft in U.S. Russia Policy .

Администрацията на Байдън е насочена към срещата на върха през юни с Русия. Като се има предвид, че нивото на двустранните отношения не е спаднало никога по-долу - до такава степен, че посланиците на двете страни са отпътували за своите страни, за да проведат консултации, то преговорите на президентско ниво са важен канал за комуникация. Тази среща на върха е малко вероятно да бъде фиаско като скандалната пресконференция на Тръмп-Путин в Хелзинки, но също така е малко вероятно да промени низходящата траектория на отношенията между двете страни, дори ако предложението на администрацията да започне преговори за контрол на оръжията и стратегическа стабилност среща отговор.

Тесният кръг от въпроси, подготвени от администрацията на Байдън за дневния ред на срещата на върха, отразява състоянието на руско-американските отношения. Но това е и резултат от фундаментална приемственост на американската стратегия с Москва след анексирането на Крим и руското нахлуване в Източна Украйна през 2014 г. Тази стратегия се характеризира с изключителен песимизъм при оценката на възможния резултат от преговорите с Русия, както и неоправдан оптимизъм, че в бъдеще Америка ще има по-лесно решение на проблемите с Русия. Вместо да експериментира с този подход, администрацията на Байдън трябва да се опита да преговаря с Москва по редица въпроси от взаимен интерес, които не се ограничават до контрола върху оръжията и стратегическата стабилност.

Разработване на стратегия за периода след 2014 г.

След 2014 г. американската стратегия към Русия се определя от три основни елемента. На първо място, американската политика предвижда кампания на активен натиск: наказание на Русия със санкции за нейното „враждебно поведение“, засилване на възпирането и отбраната на източния фланг на НАТО, засилване на ангажираността с руските съседи и опит за дипломатическа изолация на Москва. Но всичко това не би трябвало да доведе до антагонистични отношения „всичко или нищо“, тъй като вторият елемент на стратегията е селективно сътрудничество с Москва по въпроси, важни за САЩ, но само в случаите, когато Вашингтон сметне за необходимо това сътрудничество. Важни примери включват преговори за първоначална ядрена сделка с Иран. в рамките на които САЩ и Русия тясно координираха усилията си дори в разгара на украинската криза; двустранни контакти по афганистанските мирни преговори и предложените от президента Джо Байдън разговори за контрол на оръжията.

И накрая, такава стратегия дава надежда за подобряване на отношенията при реформираното руско правителство, което ще бъде готово да изкупи миналото си геополитическо беззаконие. Накратко, Вашингтон е готов да разговаря с Москва по отделен набор от въпроси по свой избор. Що се отнася до всичко останало, идеята е да се окаже натиск върху руснаците в очакване, че те неизбежно ще отстъпят с времето.

Тези три стълба на американската стратегия се появиха при администрацията на Обама в отговор на действията на Москва в Украйна. Президентът Доналд Тръмп, въпреки личната си привързаност към руския лидер Владимир Путин и нежеланието си да критикува публично Москва за поведението й, продължи и дори до известна степен затегна наследения курс. Разбира се, неговата администрация е оставила своя отпечатък по редица въпроси. На първо място, тя се оттегли от два договора за контрол на оръжията и почти се оттегли от третия, като го разшири в последния момент. Тръмп се държеше некохерентно и непоследователно, но курсът остава фундаментално непроменен.

Администрацията на Байдън се сравнява благоприятно със своите предшественици, тъй като не се стреми да възстанови отношенията с Русия след идването на власт, което е невъзможно и нежелателно през 2021 г. А администрацията се отказа от контрапродуктивната тактика на Тръмп, като подчерта ангажимента си да работи с ключови американски съюзници и даде знак за последователни промени в политиката си. Три ключови елемента на стратегията след 2014 г. обаче остават непроменени. Байдън подчертава способността на своята администрация да прави няколко неща едновременно, като говори за необходимостта избирателно да сътрудничи с Русия и да я наказва за враждебни и нежелани действия, за да доведе до промяна в поведението й.

Проработи ли?

Администрацията провежда политиката на активен натиск върху Русия като елемент от новата стратегия с голямо усърдие. Няма съмнение, че САЩ са причинили на Русия много страдания и мъки от 2014 г. насам. Вашингтон, често действайки съгласувано с Брюксел, налага санкции срещу ключови сектори на руската икономика, срещу големи държавни компании, както и стотици физически и юридически лица. Въоръжените сили на САЩ и други страни от НАТО провеждат разгръщане напред, за да сдържат и сплашват Москва, провеждайки все по-мащабни учения и много активни в оперативното планиране, което не е било така след Студената война. Съединените щати затрудняват живота на Русия. Те убеждават ключови купувачи като Индия да спрат да купуват руско военно оборудване,

Последиците от кампанията за натиск бяха много болезнени за Москва, но не принудиха Русия да промени поведението си. Тя спокойно продължава така наречената „враждебна дейност“ срещу своите американски съюзници, партньори и самите САЩ. Руснаците продължават да използват сила във външната политика, като пример за това са Сирия, Либия и Украйна, на границата, на която Москва наскоро разположи голяма група войски. Периодично САЩ и Русия си сътрудничат по конкретни въпроси, но Москва също се противопоставя на Америка, като осуетява дипломатическите инициативи на Вашингтон и налага вето на външнополитическите усилия на САЩ, особено по отношение на Сирия. Санкциите са оказали влияние върху руската икономика, но икономистите предупреждават, че те „се отразяват във вътрешнополитическото и икономическото положение на Русия по най-неочаквания начин и не винаги в посока, благоприятна за САЩ“. Накратко, за стратегията след 2014 г. не може да се каже, че променя поведението на Русия в съответствие с американските интереси. Има все повече доказателства, че от този подход ползата е незначителна.

За да коригират ефективно курса, САЩ трябва да преоценят три стълба на стратегията на Америка след 2014 г. Първата предпоставка е, че Русия е на път към упадък и с времето ще създаде по-малко проблеми. Втората предпоставка е, че САЩ не рискуват почти нищо при прилагането на настоящата си стратегия и че разходите им са минимални. Третата предпоставка е, че при сегашния режим е невъзможно да се преодолеят сериозните различия между Москва и Вашингтон и следователно отношенията могат да се подобрят само ако Москва реши да промени поведението си или ако руският народ реши да промени властта си.

И трите предпоставки са грешни.

Вашингтон се опитва да лиши Русия от нейния статут на велика сила при предположението, че страната е в упадък. Но тази предпоставка не се основава на обективната реалност. Русия остава водещата военна сила, като харчи 150-180 милиарда долара годишно за отбрана (по отношение на паритета на покупателната способност). И при това не говорим за факта, че Русия е единствената държава със същия ядрен арсенал като Америка. Икономическата стагнация е малко вероятно да доведе до значително намаляване на военния потенциал на държава, която ще продължи да оспорва американските интереси.

Русия не може да бъде наречена нововъзникваща сила, но това не я лишава от способността й да се конкурира със САЩ в краткосрочен и средносрочен план. Русия запазва способността си да накърнява европейската сигурност, да използва сила извън своя регион и да се противопоставя на външната политика на САЩ в глобален мащаб. Освен това тя заема силни позиции в някои от най-важните международни организации. Да, икономиката й е по-малка от тази на Китай, вторият съперник на Америка. Но тя има сериозно желание да бъде активна на международната сцена, като тества търпението на други страни и проверява готовността им да използват сила.

Това не означава, че Русия е ужасен колос с огромна мощ. Но САЩ все пак трябва да се подготвят за дългосрочно съперничество. Русия няма да изчезне никъде и няма да стане по-сговорчива и послушна поради някои макро тенденции. За да се научим как да се справяме с нейната мощ и влияние, е необходимо да признаем, че това е сериозна сила в световната политика, а не просто някакъв саботьор или опортюнист, и да положим усилия за подобряване на отношенията с Москва днес.

Втората предпоставка, че настоящото състояние на отношенията не създава значителни рискове, не издържа критика.

Рисковете от сегашното състояние на отношенията са много сериозни. Тъй като конфронтацията се засилва, перспективата за конфликт между Русия и НАТО поради грешни изчисления или неразбиране става все по-реална. Склонността на Русия да използва сила, за да избегне геополитически загуби, в интерес на принудителната дипломация и да налага своята воля на съседите си, е добре известна. Следователно европейската сигурност е далеч по-малко устойчива, отколкото може да изглежда, и разстоянието до пълен колапс може да бъде една голяма криза. Конфликтът между Русия и САЩ може да има най-пагубните последици не само за европейската сигурност, но и за целия съществуващ световен ред.

Такъв конфликт може да бъде резултат от некомпетентен процес на преговори с елементи на принуда, авантюристична грешка в опит за извличане на предимства или твърде тежки действия в кризисна ситуация, водеща до неконтролируема ескалация. Русия и САЩ очакват най-лошото един от друг и вярват, че другата страна действа агресивно. Ситуацията може да се влоши от европейските съюзници, които имат свои интереси и проблеми в сферата на сигурността, формирани в процеса на сложна история на отношенията с Русия. Тази ситуация е изпълнена с ескалация и погрешна преценка.

Трето, очакването, че Русия в крайна сметка ще промени поведението си или ще промени режима си, което ще обслужва по-добре американските интереси, се основава повече на надежда, отколкото на факти. Вместо да оказва натиск върху Русия в преговорите, Вашингтон настоява, че "Москва трябва да направи избор", а след това изчаква. Следователно САЩ постепенно загубиха инициативата и вече не могат да влияят на руските решения. Москва показа, че когато й се даде възможност да направи избор, тя често действа по грешен или безотговорен начин. Да вземем за пример случайната употреба на сила в Сирия, изпращането на недобросъвестни наемници в чужбина, причиняване на съпътстващи щети при кибератаки, използването на нервни агенти при поръчкови убийства в чужбина. Във всички тези случаи решенията и изчисленията на Москва оставят много да се желае. Надеждата за прозрение в Кремъл или че новият режим ще промени коренно руската външна политика не е най-умният план за изграждане на отношения. Няма гаранция, че следващият руски лидер ще води повече преговори от Путин и още повече, че ще се съгласи да приеме американския възглед за света.

Устойчивостта на тези три предпоставки - че Русия е в дълбок геополитически упадък, че състоянието на отношенията не представлява значителна заплаха за интересите на САЩ и че с течение на времето Русия ще промени поведението си към по-добро - обяснява постоянството на американската стратегия от 2014 г. По-специално, това засилва нежеланието да се води диалог с Москва по ключови фактори за нестабилност, като политическа намеса или конфликт между Русия и Украйна. Защо да се занимавате с подготовката на трудни преговори, ако ползите от тях са минимални (Русия е незначителна държава), загубите в случай на отказ за преговори са малки (нисък риск), а освен това има измамно привлекателна опция - да изчакате сегашния режим да си отиде.

Адаптирайте стратегията към реалността

Преразглеждането на американската стратегия трябва да започне с преразглеждане на посланията. Първо, Русия е значителна държава, която поставя дългосрочни предизвикателства пред американските интереси и това състояние на нещата няма да се промени. Второ, настоящото състояние на руско-американските отношения крие значителни рискове за САЩ и техните съюзници и партньори. Ако тези рискове не бъдат елиминирани, те ще станат още по-сериозни с времето. Трето, Кремъл е малко вероятно да се покае и да започне да иска прошка за своите геополитически грехове. И докато ние намираме сегашния руски режим за непривлекателен, неговият наследник може да не е по-добър, ако не и по-лош. Да, режимът след Путин може да се откаже от някои от най-грозните действия, но между Москва и Вашингтон ще останат дълбоки политически разделения и антагонистични отношения.

Последиците за стратегията са ясни. Америка се нуждае от държавност и визия, за да стабилизира отношенията, да разрешава конфликтите по-ефективно и да коригира проблемното поведение на Русия. Необходими са както инструментите за принуда, така и готовността за преговори за постигане на американските цели по важни въпроси. Ако искате да получите нещо, трябва да дадете нещо. Стратегията след 2014 г. включва ангажираност и компромис по тесен кръг въпроси с надеждата Русия да капитулира във всички останали области. Преразгледаната стратегия трябва значително да разшири пространството за политически прозорци.

Разбира се, в някои случаи преговорите ще се провалят и готовността на Америка за компромис трябва да има твърди граници. Русия ще трябва да си сътрудничи добросъвестно, да прави отстъпки и забележимо да промени поведението си. Мнозина във Вашингтон първоначално отхвърлят идеята за преговори с Москва, вярвайки, че те няма да осигурят работещи решения. Но възможността за неуспех в търсенето на споразумение, което винаги е високо в отношенията с врага, не е оправдание за умишлено отказване от подобни усилия. През последните години никой не е положил сериозно и компетентно такива усилия.

Имаме пример за това как принудата и преговорите могат да бъдат комбинирани. Той е в подхода на Байдън към стратегическата стабилност. Байдън не само удължи договора START III за цели пет години в първите дни на мандата си, но и пое ангажимент да проведе преговори с Русия за стратегическа стабилност, които ще започнат на двустранна среща на върха, планирана за юни. Според съветника по националната сигурност Джейк Съливан, САЩ възнамеряват да проведат „сериозни и последователни преговори по целия спектър от ядрени проблеми и заплахи, които надхвърлят споразумението СТАРТ-3, както и по други възникващи проблеми със сигурността“. Този подход се основава на основната предпоставка, че САЩ няма да могат да постигнат стратегическите си цели чрез едностранни действия, налагащи решенията си на Русия.

Няма комбинация от търсене на възможности и санкции, които да доведат до стабилна стратегическа връзка. Необходими са преговори и тези преговори ще доведат до определени взаимни отстъпки. Но нито една от страните не може и не трябва просто да диктува своите условия на другата страна. В същото време преговорите не означават изоставяне на инструментите за политическа принуда. Напротив, инструментите за принуда в този случай са по-полезни за постигане на целите на САЩ. Преговорите не означават изоставяне на инструментите за политическа принуда. Напротив, инструментите за принуда в този случай са по-полезни за постигане на целите на САЩ.

Тази комбинация от принудителни действия за създаване на натиск с преговори за постигане на резултат има много смисъл. Но вместо да използват такава формула само при преговори за стратегическа стабилност и по някои други теми, САЩ трябва да я прилагат по широк кръг от въпроси в отношенията с Русия, особено при обсъждане на основните източници на двустранно напрежение. В случай на контрол на ядрените оръжия, електорална намеса, Сирия и руско-украинския конфликт, САЩ няма да могат да постигнат целите си, като използват само едностранни мерки.

Да вземем за пример намесата в изборите. Както беше отбелязано в неотдавнашен доклад на директора на националното разузнаване за дейността на Русия по време на изборите през 2020 г., американските наказателни мерки не променят значително поведението на Москва и не я възпират от по-нататъшни действия. Москва не беше възпирана дори от ясното разбиране, че по-нататъшната й намеса ще доведе до допълнителни санкции. Този подход трябва да бъде преразгледан и новата му версия трябва да намери комбинация от санкции и преговори, насочени към промяна на руското поведение. Санкциите могат да осигурят лост, но за да работи този лост, Съединените щати се нуждаят от готовност за преговори. Ако Русия не прояви интерес към сериозно взаимодействие, трябва да се запазят наказателните мерки.

Ако САЩ признаят необходимостта от преговори, това няма да промени характера на руско-американските отношения. Няма реален шанс за такива промени. Дълбоките противоречия, които не могат да бъдат преодолени, вероятно ще продължат в близките и бъдещите перспективи. Съединените щати и Русия ще останат съперници. Но ако Съединените щати признаят необходимостта от договорени преговорни решения по широк кръг въпроси, това ще помогне за изграждането на стабилни двустранни отношения в бъдеще. И това трябва да бъде целта на САЩ в средносрочен план.

Като се има предвид пълното взаимно недоверие, което остава, това няма да бъде лесно да се постигне. Най-вероятно това ще бъде труден и дълъг път, изискващ значителни инвестиции на политически капитал. Стабилната връзка обаче ще донесе на Вашингтон няколко осезаеми ползи, които са по-добри от сегашното състояние на нещата.

Първо, ще бъде възможно да се смекчат щетите, нанесени на американските интереси от настоящото състояние на отношенията. Русия полага много усилия, които причиняват на САЩ силно главоболие. Стабилните отношения ще отворят вратата за по-ефективно уреждане на тези спорове, от Украйна до киберпространството, и биха могли да доведат до отслабване на враждебните действия на Русия спрямо САЩ и техните съюзници. Готовността за диалог, преговори и договаряне ще лиши Русия от стимули да участва в различни машинации и трикове и ще я обезсърчи от извършването на лоши дела. Стабилните отношения също могат да доведат до факта, че Русия ще се откаже от ненаказуемите си действия, насочени към осуетяване на американските дипломатически инициативи.

Второ, днешната нестабилност увеличава вероятността двете страни да сгрешат в случай на криза. Дори това да не доведе до пряк сблъсък, последиците за американските съюзници и партньори могат да бъдат ужасни. Тъй като днешните партии правят най-лошите предположения, има по-голям шанс за погрешно тълкуване и ескалиране на грешни изчисления. Стабилните отношения няма да премахнат конфликта на интереси между Москва и Вашингтон, но ще помогнат за разрешаването на тези конфликти с по-малко риск и по-ниски разходи. Това не е само в интерес на САЩ. Много от съюзниците на Америка вероятно ще подкрепят тази политическа насока.

Трето, стабилните отношения ще позволят по-ефективно сътрудничество с Русия по въпроси, изискващи двустранни действия. Без значение как Америка гледа на руския режим, Москва е и ще остане важен играч по важни за САЩ въпроси. Русия е готова да работи заедно в някои области (да речем, иранската ядрена сделка и Афганистан) дори при настоящите обстоятелства, но има и важни негативни примери, когато Москва умишлено блокира американските приоритети, очевидно на принципа „защо трябва да им предоставяме услуги." Например Русия бойкотира спонсорираната от САЩ среща на върха по ядрена сигурност във Вашингтон през 2016 г., която беше водещата инициатива на администрацията на Обама за неразпространение, в която Москва изигра ключова роля. Венецуела е друг случай, когато Москва има малко забележими интереси,

Байдън наскоро заяви: "Искаме стабилни и предсказуеми отношения с Русия." Но постигането на това ще изисква повече от преговори за контрол на оръжията. Администрацията трябва да покаже държавност, ако наистина иска да стабилизира тези отношения.

Поставете се на мястото на противника

Могат да се очакват няколко възражения срещу предложените промени в стратегията. Някои може да твърдят, че преговорите с Путин сами по себе си са отстъпка или че такива преговори ще засилят легитимността на неговия агресивен диктаторски режим. За щастие това не са възгледите на администрацията на Байдън. Всъщност акцентът върху изолирането на Русия в американската стратегия накара сътрудничеството и ангажираността да се чувстват като отстъпка. Но политиката на изолация неизменно се оказва несъстоятелна и неприемлива. Няколко месеца след началото на тази политика самите САЩ започнаха да я нарушават и с основание, тъй като селективното сътрудничество с Москва може да бъде средство за защита на американските национални интереси. Това в никакъв случай не е отстъпка.

Руският режим, за да оправдае собствените си действия и да укрепи своята легитимност, често подчертава, че спасява руския народ от агресивния Запад. Очевидно двустранното сътрудничество може да отслаби подобни аргументи и да лиши пропагандистите от Кремъл от възможността да плашат хората с американския жупел. Във всеки случай руско-американските отношения са оказали много малко влияние върху легитимността на режима на Путин и политиката на изолация се провали преди няколко години. Не трябва да преувеличаваме преобразуващото въздействие на дипломатическото сътрудничество върху вътрешната политика и да приемем, че Вашингтон има върховното право да дава легитимност.

Във всеки случай руско-американските отношения са оказали много малко влияние върху легитимността на режима на Путин и политиката на изолация се провали преди няколко години. Не трябва да преувеличаваме преобразуващото въздействие на дипломатическото сътрудничество върху вътрешната политика и да приемем, че Вашингтон има върховното право да дава легитимност..

Има хора, които твърдят, че Русия никога няма да промени политиката си и следователно преговорите са или безсмислени, или изискват неприемливи отстъпки от САЩ. Разбира се, не може да се изключи, че принудителен и основан на диалога подход ще се провали. Няма гаранция за успех във външната политика, но в историята на американската публична политика има много примери как Съветският съюз и постсъветска Русия променят своя курс в отговор на американската комбинация от принуда и сътрудничество. Например президентът Барак Обама в мемоарите си припомня как Москва през 2009-2011 г. промени позицията си по отношение на Иран, което направи възможно прилагането на режима на международните санкции и извеждането на Техеран на масата за преговори.

Професор Джеймс Голдгайер казва, че не е възможно споразумение, тъй като Русия е готова да приеме САЩ само при едно условие - ако „Америка се откаже от подкрепата си за демокрация и признае привилегированата сфера на влияние на Русия в постсъветското пространство“. Но това би било равносилно на нарушаване на основните червени линии на САЩ. Москва може да фантазира за подобна сделка, но няма доказателства, че това е сериозна предпоставка или че тя ще се превърне в практическа основа за преговори. Единственият начин да разберем кои позиции на Русия са амбициозни и кои непримирими изисквания е да седнем на масата за преговори.

Някои привърженици на още по-воюващи политики твърдят, че ние просто не следваме стратегията си след 2014 г. достатъчно силно. Те предлагат удвояване на усилията: засилване на натиска, разполагане на повече войски на фронтовите линии и усукване на ръцете на режима на Путин. Тези аргументи са привлекателно прости, но такава политика е път към никъде. Целта на принудителните мерки е да упълномощи дипломацията. Веднъж Фридрих Велики казал: „Дипломацията без оръжия е като музиката без инструменти“. Вярно е и обратното: принудата без дипломатическо взаимодействие е просто колективно бръмчене по струни и клавиши, за да се създаде силен шум, но в процеса на тази какофония нещо може лесно да бъде нарушено.

Разширяване на полето на действие за държавност

В американската стратегия за Русия след 2014 г. липсва разумно условие за нейното завършване и се характеризира с изключителен песимизъм относно това, което може да се постигне в отношенията с Москва. Също така има неоправдан оптимизъм, че нещо може да има положително въздействие и да промени руската страна на уравнението в някакъв несигурен момент в бъдещето. Същността на настоящата американска стратегия е да се изграждат отношения по такъв начин, че те неизбежно да се окажат в милостта на следващата криза. Надеждата да спечелим от лотарията и да имаме бъдеще, където руската външна политика се променя и се появяват повече отстъпки, не може да бъде разумна основа за американската стратегия. Това показаха последните седем години.

Инициативата на Байдън да установи преки контакти с Путин и да преговаря с него през юни е напълно разумна. Но продължаването на политиката на структуриране на отношенията (т.е. опитите за сътрудничество с Русия по редица въпроси, като същевременно й се противопоставя във всичко останало), трудно може да се нарече рационално решение. Искането да се предадете по критични въпроси, като същевременно оставите тесен дневен ред за преговори, няма да стабилизира отношенията. Времето ще мине и следващата криза ще дерайлира преговорите.

Ако истинската цел е стабилността, тогава се нуждаем от смислен диалог дори по най-важните проблеми, имаме нужда от опити за преговори, където е възможно, трябва да разработим механизми за разрешаване на различията, които остават непреодолими. Целта не е да се подобрят отношенията в името на подобрението. Целта е да се насочи руския процес за вземане на решения в благоприятно за САЩ направление, вместо да се бездейства с надежда, че Кремъл ще направи правилния избор или че Русия ще отиде на отстъпки пред американските предпочитания.

Съединените щати трябва да продължат да осъждат Русия за нарушения на правата на човека и международните норми, както и за действия, които увреждат международната стабилност и сигурност. Вашингтон обаче трябва да признае, че активният натиск и мерките за възпиране са необходими, но не достатъчни, за да възпират незаконните действия на Русия. Администрацията на Байдън трябва да разшири пространството за държавна прогноза в политиката си към Русия, за да постигне по-добри резултати за САЩ и съюзниците им.

Превод: Ганчо КАМЕНАРСКИ