С Авдеевка Русия тръгна да обръща хода на войната в Украйна (ВИДЕО)

Руските сили започнаха една от най-големите си офанзиви от миналата пролет насам и целта ѝ изглежда е да принуди украинците да спрат и Русия отново да поеме водеща роля. Прессекретарят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна и специално на Таврийското направление Александър Щупун каза: "Врагът вижда в Авдеевка възможност да спечели значителна победа и да обърне хода на военните действия".

Твърде рано е да се прецени дали това ще се превърне в основен фокус на нова офанзива на руските сили. Русия несъмнено е отделила значителни ресурси за нейното провеждане. Украински официални лица твърдят, че до 3 батальона са разположени срещу Авдеевка. Те са подкрепени от танкове, бойни машини на пехотата и самолети, които изстрелват прецизно управляеми бомби от голямо разстояние. Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Андрий Ермак написа в Twitter: "Руснаците са хвърлили много усилия в тази посока. Те залагат на цифри".

Точно както за украинците беше изключително трудно да пробият добре укрепените отбранителни линии на врага през лятото, сега изглежда, че руснаците също търпят сериозни загуби в напредването си към Авдеевка: Горящи танкове и много жертви: Руският напън към Авдеевка и Купянск (ВИДЕО и СНИМКИ). Когато колони от бронирани машини започват да се движат напред, те първо се натъкват на минни полета, а след това по тях се открива артилерийски огън под управлението на дронове. Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в Телеграм: "Авдеевка. Ние държим позициите си. Смелостта и единството на украинците ще определят как ще свърши тази война."

Explosions of Russian tanks on mines during yesterday's assault on Ukrainian positions near Avdievka, pay attention to the density of mining#Ukraine️ #Avdiivka #ukrainecounteroffensive #UkraineRussiaWar️ #UkraineFrontLines #Russia #RussiaUkraineWar #UkraineWillWin pic.twitter.com/33rqIe1BhJ