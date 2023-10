Руска паника: Украински десант през Днепър. Русия ще има да страда преди да свикне с ATACMS (ВИДЕО)

Според един от най-активно следящите войната в Украйна украински профили в Twitter NOELReports, украинците се готвят да разширят пробива между Казашки лагер и Кринки, малко по-на север. При Казашки лагер украинците вече създадоха много сериозни проблеми на руснаците през лятото: Руснаците полудяха: Втори украински десант през Днепър (ВИДЕО и СНИМКИ). NOELReports обаче предупреждава, че информацията на "Рибар" трябва да бъде потвърдена, преди да се приеме за напълно достоверна. Засега официалните украински военни и държавни източници не коментират нищо – тяхна практика е коментари да има само при постигнати и затвърдени резултати.

Rybar claims that Ukrainian Forces have launched an attack in the occupied part of the Kherson region.



➡️There is a breakthrough towards Pishchanivka. The AFU is attacking along the railway bridge near Prydniprovs'ke.

➡️AFU has reportedly taken control of Poima after which… pic.twitter.com/cL83jF1Gl5