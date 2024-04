САЩ рискуват много с ядреното си оръжие пред Китай и Русия (ВИДЕО)

Ядрените оръжия на САЩ са остарели. На фона на бързо развиващ се Китай и агресивна и непредсказуема Русия се прокрадват сериозни съмнения, че САЩ харчат достатъчно за навременна модернизация на своите способности, а в крайна сметка бъдещето е несигурно.

"Следващите пет години, а може би дори по-малко, ще бъдат наистина критични", казва Хедър Уилямс, ръководител на Project on Nuclear Affairs и старши сътрудник в мозъчния тръст Center for Strategic and International Studies.

САЩ заменят остарелите ракети Minuteman III с ракети Sentinel, завършвайки основната модернизация на своето наземно възпиращо средство. В същото време те заменят и остарелите подводници от клас "Охайо" с по-модерните подводници от клас "Колумбия". Във въздушната фаза на ядрената триада стелт бомбардировачът B-21 Raider скоро ще замени тежките B-2, а изтребителят F-35 вече е официално сертифициран да използва термоядрената гравитационна бомба B61-12.

Модернизацията се подготвя едновременно във всички области, тъй като срокът на експлоатация на съществуващите оръжия изтича. Въпреки че според експертите ядреното възпиране на Америка остава силно, нарастват опасенията, че ако ключовите решения не се вземат достатъчно бързо - и ако възникнат усложнения с поетапното въвеждане на нови системи - ядреният арсенал на САЩ може да бъде в нестабилна позиция до началото на следващото десетилетие, въпреки заплахите, възникнали в света.

"Решенията трябваше да бъдат взети вчера"

Съединените щати (както и НАТО) като цяло поддържат ядрено единство и не са застрашени, твърди Уилямс в интервю за Newsweek. Възникват въпроси, докато гледаме напред към сближаването на политическата воля с процеса на модернизиране на ядрените оръжия. "Ако сме наистина сериозни в изграждането на ядрен арсенал за XXI-ви век и в конкуренция с нашите противници, наистина важните решения трябваше да бъдат взети вчера, но ние не го направихме", каза Уилямс.

Едно такова решение се отнася до съвременното осигуряване на нови системи. Другото е политическа приемственост и твърда визия за бъдещия американски арсенал без никакви колебания в ядрената политика. Въпросът за разработването на координирана стратегия за сдържане на Русия, Китай и Северна Корея, както и необходимостта да се успокоят съюзниците, разчитащи на американския ядрен чадър, става все по-актуален.

Експертите са съгласни, че ако всички тези неща се объркат, САЩ ще бъдат в най-слабата позиция на ядрената фронтова линия до 2030 г.

"Току-що падна"

След Студената война въпросът за модернизирането на ядрената триада на САЩ остана на заден план. Сега всичко се прави наведнъж с максимална бързина.

Според Робърт Суфър, който е служил като заместник-помощник-министър на отбраната по политиката за ядрена и противоракетна отбрана при президента Доналд Тръмп от 2017 г. до януари 2021 г., следващата администрация (на Байдън) е възприела позицията, че "моментът за съживяване и модернизиране на тези способности е отдавна отминал, но чакахме толкова дълго, че сега, за съжаление, трябва да направим всичко едновременно".

През следващото десетилетие или по-късно САЩ ще предприемат основен ремонт на наземните ракети и силози, които според американската армия ще удължат експлоатационния им живот до 2075 г. Междувременно годините на служба на Minuteman III вече дават своето, като неуспешните изстрелвания привличат все повече внимание. Подобни проблеми възникнаха с ядрените способности на Великобритания: след неуспешно изстрелване по-рано тази година един неназован наблюдател колоритно описа пред британския вестник The Sun как ракета Trident "излиза от подводница, но след това просто се пръсва във водата": Великобритания се провали в изпитание на балистична ракета

Анализатори и служители успокояват, че няма за какво да се тревожим, тъй като ядреното възпиране на Америка не е застрашено. "Няма перфектни оръжейни системи" и Съединените щати могат да обяснят неуспехите по време на тестовете, каза Суфър пред Newsweek.

Потенциалът за надграждане и удължаване на експлоатационния живот на Minuteman III обаче не е безкраен. И в същото време пропуските също са неприемливи - ракетите трябва да са в изправност, докато Sentinel не застане на дежурство. Тъй като закъсненията и надхвърлянето на бюджета са прогнозирани, единствената грижа е времето.

Въпреки нежеланието да се разчита на по-стари системи, експертите не се съмняват, че американската армия може да продължи да поддържа силно възпиращо средство чрез удължаване на живота на съществуващите системи и бързо въвеждане на заместители. "Правителството на САЩ ще направи всичко възможно, за да поддържа тези устройства работещи и надеждни, докато Sentinel не влезе на въоръжение", счита Суфър.

Същото може да се каже и за износените подводници от клас "Охайо": техният ресурс за потапяне и изплаване е ограничен. Въпреки това, чрез промяна на графика за патрулиране на подводниците или извършване на други промени, е възможно да се "изтръгнат" още няколко години служба от тях.

"Политическият контекст е изключително важен"

Друга причина за безпокойство е "продължаващият фокус върху ядрената област", заяви Уилямс. Според нея политическите дискусии за модернизацията на ядрените оръжия са особено обезпокоителни в момент, когато светът е на прага на нови заплахи в тази област.

Предстоящите конфликти между Конгреса и изпълнителната администрация относно нови способности като изстрелвана от подводница крилата ракета с ядрена глава (която администрацията на Байдън изостави въпреки настояването на Конгреса) подкопават последователната ядрена стратегия, предупреждават експерти. Привържениците на разоръжаването могат да изберат допълнително да удължат живота ѝ, вместо да го заменят изцяло с това, което анализаторите деликатно наричат "демилитаризация чрез остаряване". Експертите добавят, че всички тези разриви затрудняват вземането на твърди решения относно ядреното бъдеще на САЩ.

"Оръжия като крилати ракети с ядрени глави, изстрелвани от подводници, могат да дадат увереност на съюзниците на САЩ в техните способности и ангажименти, но ние се въздържаме от тези решения", каза Хедър Уилямс. "Ние просто продължаваме да обсъждаме дали имаме нужда от всичко това или не. Но моментът дойде и трябва да направим своя избор", добави тя.

Постоянно променящите се приоритети, както и намаляващите инвестиции в ядрената енергия на фона на променящите се политически течения, поставят тежко бреме върху правителствените отдели, участващи в разработването на оръжейни системи, смята Уилям Алберк, директор по стратегия, технологии и контрол на въоръженията в Международния институт за стратегически изследвания и бивш служител на НАТО.

Нови рискове и несигурност

Много хора са загрижени за дългосрочното мислене. Големият въпрос е Китай и как може да изглежда неговият ядрен арсенал след 15 или 20 години, особено след като Русия заяви, че по същество е завършила собствената си програма за ядрена модернизация.

"Пекин се е ангажирал да създаде ядрена триада – система за изстрелване на ядрени оръжия по суша, море и въздух – която се надява да съвпадне с руската и американската до 2035 г.", каза Джон Кил, бивш републикански сенатор.

Прегледът на ядрената позиция на администрацията на Байдън от края на 2022 г. ясно очертава силата на опитите на Китай да засили ядрения си капацитет. "До 2030 г. Съединените щати ще се изправят срещу две големи ядрени сили като стратегически конкуренти и потенциални противници за първи път в историята", се казва в доклада. Изчислено е, че до 2030 г. Китай вероятно ще има до 1000 бойни глави.

Неотдавнашният преглед на стратегическата политика от октомври 2023 г. повиши още повече залозите. "Рискът от конфликт с тези два еднакво мощни ядрени противници нараства. Това е екзистенциално предизвикателство, за което Съединените щати са зле подготвени, освен ако техните лидери не вземат решения сега да коригират стратегическата позиция на страната", се казва в доклада.

Настъпва опасен период

В това уравнение има и други неизвестни, подчертава Алберк. То включва както Иран, така и Северна Корея и е трудно да се предвиди как ще се държат много други държави през следващите няколко десетилетия и колко бойни глави ще са необходими, за да се отговори на набор от хипотетични, но възможни сценарии, каза той пред Newsweek.

Според Суфер има много начини за удължаване на живота на съществуващите системи, като същевременно се ускори въвеждането на нови ядрени възпиращи средства. Според него наближава опасен период, но САЩ "ще бъдат изключително небрежни, ако не предвидят възможните пропуски в сигурността и не се опитат да ги компенсират по един или друг начин".

"Решенията трябва да бъдат взети сега, за да се гарантира, че нацията е готова да се справи със заплахите от двама ядрени противници между 2027 г. и 2035 г.", заключава прегледът на стратегическата политика за 2023 г., представен на Конгреса. В противен случай не е ясно как точно ще изглежда рамката за национална сигурност на САЩ и НАТО през следващото десетилетие.

Автор: Ели Кук, за Newsweek

Превод: Ганчо Каменарски