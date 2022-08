Украйна с интересна стратегия за контраатака в Херсон, но ще успее ли преди референдума?

Очаква се вместо да предприемат пълномащабна атака, те да възприемат различна стратегия, в която важна роля да играят дроновете. Това се вижда по действията на един от членовете на украинските сили за специални операции. Той управлява дрон, който прелита над руските позиции и забелязва брониран автомобил, скрит в окопите: "Стреляйте, когато сте готови", дава команда той на артилерийското подразделение.

Задачата на войника, наречен от британската медия „Маверик“ (заради молбата му за анонимност), и неговия екип е да идентифицират потенциални цели и да предадат техните координати. След това насочват огъня към тях.

"Това е война на артилерията, на високотехнологичните оръжия и умовете. Войникът все още играе важна роля, но успехът зависи най-вече от ракетите, артилерията и въздушните удари", казва пред BBC генерал-майор Дмитрий Марченко, който успешно организира защитата на южния град Николаев от руската атака през пролетта. Той твърди, че тази война не е като Втората световна, когато една голяма армия напада друга.

Именно на това разчита настъплението на Русия в източните и южните територии на Украйна. Безмилостните удари на руската артилерия унищожават всичко по пътя си, като разрушават военни позиции и жилищни райони. По данни на украинските власти - руснаците изпращат на юг допълнително 30 батальонни тактически групи, или около 22 000 военнослужещи, за да отговорят на така бленуваната контраофанзива на Киев.

Пристигането на американските ракетни установки HIMARS и M270 даде на украинците възможност да унищожават цели, които преди не можеха да достигнат. Но от Киев казват, че са необходими още, за да се противодейства на руския огън и да се поразяват приоритетни цели като противовъздушна отбрана, складове за боеприпаси и маршрути за доставки.

Генерал-майор Марченко вярва, че украинците ще си върнат Херсон "в близко бъдеще" - и то за няколко седмици. Но за да успеят, трябва да пробият „статичната отбранителна стратегия на Русия“, както я нарича той. "Трябва да имаме три пъти повече мощ, количество оръжия и артилерия. За съжаление, ние нямаме такова предимство. Ето защо трябва да действаме по нестандартен начин, като ги извадим от позициите им, за да изравним силата и ресурсите си“.

Една от нестандартните им тактики явно включва артилерия, работеща в тандем с групите за въздушно разузнаване. Това може да помогне за разделянето на руските сили на по-малки групи и обкръжаването им, без да се поемат тежки загуби, които биха били неизбежни при открита конфронтация.

"Пресякохме река Ингулец“, обяснява „Маверик“. „Сега се опитваме да разширим този терен, да докараме още техника и да отрежем руските сили тук на две групи - Каховска и Херсонска“. Ключова част от стратегията им е да прекъснат руските пътища за снабдяване в южната част на страната.

