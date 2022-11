Зависи как четеш: Републиканците искат повече за Украйна, републиканците не искат повече за Украйна

Лидерът на републиканците (сега те са малцинство) в Камарата на представителите Кевин Маккарти каза миналата седмица, че неговата партия може да има различни приоритети след изборите през ноември, отколкото настоящия Конгрес. "Мисля, че когато хората живеят в дълбока рецесия, няма да са готови да дадат картбланш на Украйна", каза той.

Позицията на Маккарти предизвика укори от лидера на републиканското малцинство в Сената Мич Макконъл, който твърди, че администрацията на Байдън и Конгресът трябва да направят повече, за да подкрепят Украйна. Наскоро Макконъл посочи, че Украйна е приоритет за американците.

Консервативният политически коментатор и главен редактор на списание Commentary Ноа Ротман е проучил резултатите от последните социологически проучвания и предупреждава Маккарти и Републиканската партия да не губят време в разговори за намаляване на американската подкрепа за Украйна. Това би било слабост пред "едно силно крещящо малцинство от популистки агитатори", смята Ротман. Според него, подкрепата за Украйна в САЩ е достатъчно силна.

Всъщност в началото на октомври анкета на "Ройтерс" показа, че 73% от анкетираните продължават да подкрепят военните усилия на Украйна, включително две трети от онези, които се определят за републиканци. Месец по-рано Gallup установи, че 66% от всички американци подкрепят усилията на Украйна да си върне окупираните територии със сила. Проучване от юли на Чикагския съвет по въоръжените въпроси установи, че 68% от републиканците подкрепят военна помощ за Украйна в сравнение със 72% от всички, участвали в анкетата, независимо от политическите им предпочитания. Тези числа обикновено не се променят много от анкета на анкета от началото на конфликта. Оказва се, че възгледите на американците за украинския конфликт като цяло остават не променени.

Изобщо не съм сигурен, че числата в анкетата наистина отразяват мнението на хората. Преценете сами. От гледна точка на отговора на стандартните въпроси на анкетата — "подкрепяте ли военните действия на Украйна" и "подкрепяте ли усилията на Украйна да си върне територията със сила" — дори скептик против военното решение като мен може да бъде класифициран като ястреб.

Ако поставим въпроса много общо и само от гледна точка на симпатии и антипатии, тогава е много лесно да се получи отговор, който се свежда до факта, че Украйна е засегната и че нейните военни усилия са оправдани. Но всъщност въпросът е друг: какви разходи и рискове могат и трябва да бъдат наложени на американците.

Твърдял съм и съм доказвал отново и отново, че Вашингтон има навика да води своите войни и интервенции в чужбина, независимо от мнението на американците. Вашингтон няма общ план за подобни военни приключения. Разходите се начисляват от националния бюджет, от нашата кредитна карта — и никога не ни се възстановяват. А враговете ни почти всеки път дори не могат да ни докоснат на нашата територия.

Докато говорим само за пари, американците вероятно ще кажат, че си струва да ги харчите за такива събития. Каква е тогава причината нашите войни да завършват без задоволителни резултати? Демокрациите, които воюват, са страхотни сили, които изглежда постигат блестящи резултати. Нашите демокрации обаче са много бавни при разгарянето на вулканичния гняв, който е основата на решимостта да спечелиш война и внимателно подбират в коя война да влязат.

Американците остават наясно с цената и рисковете на външната политика на Вашингтон. През февруари, в началото на руска инвазия, Асошиейтед прес установи, че само 26% от американците искат САЩ да играят важна роля в Украйна. Винаги е трудно да се определи какво може да означава тази "най-важна роля", но едно проучване на Target Point сред избиратели в Пенсилвания през февруари установи, че 45% от анкетираните искат "да се наложат най-строгите санкции на Русия и да се търси дипломатическо решение". 23% са избрали опцията "въоръжете и подкрепете украинската съпротива, за да убият колкото се може повече руснаци". И само 17% от анкетираните са избрали отговора "да се изпратят американски войски, за да подкрепят украинската съпротива, която се бие срещу руснаците". А 14% казаха: Нищо не правете, това не е наш проблем.

Проучване по критични въпроси по външната политика това лято показа, че готовността на Америка да "плати цената" за подкрепата на Украйна не е била напълно стабилна и е намалявала. И имаше забележима разлика в отговорите на респондентите в зависимост от партийната ориентация. Тази разлика се разширява от факта, че избирателите на демократите са готови да платят по-висока цена за подкрепата си за Украйна.

Докато 78% от демократите са готови да толерират по-високи разходи за ток и горива, само 44% от републиканците са съгласни. Докато 72% от демократите са готови да издържат на висока инфлация, само 39% от републиканците подкрепят същия подход.

Президентът Байдън нарече инфлацията "поскъпването на Путин". Това не е напълно погрешно. Войните в миналото наистина са увеличавали инфлацията. Могат ли републиканците наистина да прекарат 2022 г. в кампания за инфлацията като проблем номер едно в САЩ и след това да се обърнат към избирателите и да кажат, че финансирането и продължаването на военния конфликт в Украйна е по-важно от борбата с инфлацията?

Друго проучване на Gallup открива сходни разлики в нагласите на избирателите между двете партии. Демократите (46%) и дипломираните американци (46%) най-често казват, че САЩ пестят пари от помощ за Украйна. Това контрастира с факта, че само 30% от републиканците и 31% от възрастните без висше образование поддържат това мнение.

През септември мозъчният тръст Pew установи, че само двама от десет анкетирани (18%) смятат, че Америка не изпраща достатъчно помощ на Украйна. Това е значително по-малко от 42% през март.

Особено интересни са резултатите за републиканците. Близо четирима от 10 гласоподаватели републиканци (37%) сега казват, че САЩ предоставят достатъчна подкрепа за Украйна в конфликта, докато 20% казват, че Америка предоставя твърде много помощ на Киев. И това е в сравнение със 7%, които са говорили за твърде много американска помощ за Украйна през март. Около една четвърт (24%) изобщо не са сигурни в отговора.

В момента трима от 10 поддръжници на републиканците казват, че САЩ предоставят достатъчна подкрепа за Украйна, докато същият процент (32%) смятат, че САЩ предоставят твърде много подкрепа на украинците. Сега само 16% казват, че САЩ не предоставят достатъчно подкрепа на Украйна. Но през март тази година около половината от републиканците (49%) казаха, че Съединените щати не предоставят достатъчна подкрепа и само 9% смятаха, че помагаме на Украйна твърде много.

Какво става? Тоест позицията на Мич Макконъл за Украйна като най-важен приоритет на САЩ се споделя от едва 16% от републиканците?

Причината, поради която мозъчни тръстове като института Брукингс следят толкова изкъсо настроението на американците да направят повече жертви за Украйна и да поемат още повече рискове, е просто защото нашите мозъчни тръстове искат да направят тези жертви и да изложат американците на тези рискове.

През февруари американците бяха с настроение за санкции и дипломация, когато анкетите им дадоха този набор от отговори. Оттогава готовността на американците да се съгласят да отпуснат повече пари и помощ на Украйна намалява. Това е особено забележимо сред републиканците. Но сега нашите най-видни военни умове вече са по телевизията и обсъждат влизането на НАТО в конфликта като пълноправна воюваща страна и нанасяне на унищожителни удари по Кремъл. А докато е в кампания в търсене на повече дарения за демократите преди изборите, президентът говори за това как се изправяме пред перспективата за Армагедон.

Американската общественост третира украинския конфликт по същия начин, както войните в Либия и Сирия - като поредната война за "национален дълг", водена от хора във Вашингтон, за които въоръжените конфликти са просто хоби и които не разбират нищо от тях. Ако Белият дом продължи да изисква огромни суми пари и повече оръжия за Украйна, дори когато конфликтът повиши цените на тока и горивата, е напълно уместно републиканските членове на Конгреса да говорят от името на 84% от републиканските избиратели, които не смятат, че ние правим твърде малко за украинците.

* Автор: Майкъл Брендън Дохърти. Той е американски журналист, водещ колумнист в американското консервативно списание National Review. Освен това пише статии за The New York Times Magazine, ESPN Magazine, Politico, The Washington Monthly и The American Conservative. През 2009 г. печели стипендия за журналистика, за да отразява световната финансова криза.

Превод: Ганчо Каменарски