Кинофестивалът In the Palace с интересна програма и тази година

Тази година фестивалът In the Palace ще се проведе във Варна. Събитието приемат от ФКЦ-Варна, които са домакини на почти всички филмови фестивали в морския град.

Това ще е 17-то издание на фестивала. То е с акцент анимация и експериментално кино. Също се оценяват и студентски филми. Форумът е един от най-старите за късометражно кино на Балканския полуостров. Миналата година също имаше издание във Варна. Интересно е, че този път ще се селектират филми за наградите Оскар на Филмовата академия в Щатите. Само фестивали, които са достатъчно представителни, могат да селектират за Оскар.Журито тази година е от специалисти, доказали своя опит във филмовото изкуство и преподавателската дейност, свързана с киното. Игрални и анимационни филми (включително българските) ще бъдат оценявани от проф. д.н. Божидар Манов, филмов критик, проф. д.н. Мая Димитрова и проф. д-р Надежда Маринчевска, която се занимава с анимационно кино, преподава на студенти, част е дълги години от организацията на СФАФ във Варна и е издала първата по рода си история на анимационното кино в България. Документални и експериментални филми ще бъдат журирани от проф. д-р Емилия Стоева, Марин Дамянов и Светослав Драганов.Питчинг се оценява от Камен Балкански, който дълги години бе шеф на НФЦ и спонсорира стотици филми от с пари от Центъра, Весела Данчева и Цанко Василев. Цяло съзвездие от актьори може да бъде видяно в прожекциите на филмите на In the Palace във Варна на големия екран. Това са Йоана Темелкова, Мартин Гяуров, Свежен Младенов, Йоана Буковска, Даниел Рашев и Китодар Тодоров. Както и останалите от подбора филми Христо Петков, Стоян Дойчев, Борислав Чучков, Стефан Щерев, Николай Урумов, Иван Бърнев, участващи в тазгодишните селектирани заглавия с актьорска игра. Domino's пицариите са партньор на In the Palace 2020, като част от сумата на всяка закупена тяхна пица по време на фестивала, ще отиде в полза на българското кино.Съчетайте почивката на море с киното и погледайте филми във ФКЦ Варна на In the Palace 2020.