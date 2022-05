Mr. Brainwash - провокативната фигура на световния уличен арт пазар с първа изложба в София

Mr. Brainwash (истинско име Thierry Guetta) е френски уличен артист. Той създава своята международна репутация в Лос Анджелис, където живее от 15 годишен. През 2006 г. Mr. Brainwash оставя своята видео камера, за да атакува улиците с пшеничена паста, спрейове, четки и кофи с бои, шаблонни изображения и закрепени постери на любими икони. Дебютира през 2008 г. с изложба озаглавена XXL: Животът е красив (XXL: Life Is Beautiful), която го изтласква на преден план в артистичната сцена. Става бързо известен, когато през 2010 г. чрез сътрудничеството си и с Банкси в номинирания от Академията документален филм „Exit Through the Gift Shop“ участва и отговаря за снимките на проекта. Същата година неговата картина Charlie Chaplin Pink достига рекордна цена от 100 000 долара в Ню Йорк. Творбата е огромно платно, показващо Chaplin с кофа боя и четка в ръка, обогатена с образа на Мадона и сърце.

Закачлив и забавен, всяка негова картина е пътуване през поп културата в страната на чудесата на Mr. Brainwash. Неговите творби се продават на аукциони, колекционират се на всички континенти и привличат стотици хиляди посетители. Той е създал обложки на албуми и брандове като: Мадона, Майкъл Джексън, Кока Кола, Леви’с и др.

Слоганите и изреченията играят централна роля в неговите картини. Ключов образ, станал знаков за артиста, е Айнщайн, който държи надписа “Love is The Answer” (“Любовта е отговора”). Този слоган става източник на вдъхновение за артиста и неговата публика. Друг пример е известният принт на Mr. Brainwash със шимпанзе, което със спрей изписва върху стена - “Follow Your Dreams” ( “Следвай мечтите си.”)

Изкуството на Mr. Brainwash e много характерно. Той създава своите уникални произведения в смесена техника на ценна ръчно изработена хартия или платно. Неговите картини са пълни със цветове и позитивни вибрации. Образите в картините му са известни личности, комични образи, деца, които снимат, или написани послания за подкрепа. Това е и причината защо изкуството на Mr. Brainwash е така ценено от младите хора и защо хората обичат да инвестират в негови произведения, както и да декорират своите домове.

Mr. Brainwash е колекциониран от звезди по целия свят - от музиканти до модни икони. Джони Деп, Линдзи Лохан и Ким Кардашиан са закупили негови творби. Актьори и риалити звезди подкрепят артиста, като Мадона и Майкъл Джексън са сред първите му колекционери.

Mr. Brainwash продължава да бъде иноватор на съвременната арт сцена и с продължаващите му продажби и колаборации с водещите световни брандове, няма изгледи да спре!

