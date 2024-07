130 диви животни, сред които и носорози загинаха след потоп в Индия (ВИДЕО)

Повече от 130 диви животни, включително най-малко шест редки носорога, са загинали при наводнения в национален парк в североизточна Индия. Новината съобщава BBC.

Националният парк Казиранга в Асам преживява най-големия си потоп през последните години.

Мъртвите животни - много от които са умрели от удавяне - включват 117 свински елена, два самбарски елена, макак резус и видра. ОЩЕ: Проливните дъждове и наводнения в Индия и Бангладеш взеха жертви

The devastating floods in Assam have claimed the lives of at least 92 animals in Kaziranga National Park, Bokakhat as of Saturday, July 6. According to official data, the fatalities include 11 hog deer who died during treatment and 62 who drowned. Additionally, three rhinos… pic.twitter.com/LKfbMj1AoU