47 години невинен в затвора - японец получи рекордно обезщетение (СНИМКИ)

Жител на Япония, който е прекарал 47 години в затвора без да е виновен получи рекордна компенсация. Окръжният съд на японската префектура Шидзуока отсъди да бъде изплатено обезщетение в размер на 217 милиона йени на 89-годишния Ивао Хакамада. Това е рекордна сума за подобни искове, разглеждани от съдиите в Япония. Сумата се равнява на приблизително 1,44 млн. долара. Хакамада е бивш професионален боксьор.

Хакамада е обвинен в убийството на своя шеф, съпругата му и двете им деца, извършено през 1966 префектура Шидзуока. Той бил осъден на смърт, но в хода на повторното съдебно разследване през октомври 2024 окръжният съд го оправдава. Мъжът очаквал смъртната си присъда в продължение на 33 години. Следствието е установило, че съдът е компрометирал доказателствата по делото.

Japan | Documentary reveals human side of exonerated death row inmate Hakamada https://t.co/LtZ0oVz5pz #japan #iwaohakamada #deathpenalty #innocent pic.twitter.com/ld9z9hRPLb

В коментар за решението на съда, относно компенсацията адвокатът на Хакамада заяви, че властите са извършили престъпление, "което не е възможно да бъде изкупено с 200 млн. йени" и обеща да подаде друг иск, съобщи Медуза.ио.

През 2023 г. делото беше отнесено до Върховния съд на Япония, а година по-късно висшата съдебна инстанция постанови, че доказателствата, доказващи вината на Хакамата, са изфабрикувани и самопризнанията му са направени под натиск от полицията. След това главният прокурор на Централна Япония Хидео Ямада се извини лично на 88-годишния Хакамата. „Дълбоко съжалявам, че сте били в несигурен правен статут от дълго време“, каза Хидео Ямада. Той също се поклони на стареца и добави, че „приема оправдателната присъда и не смята г-н Хакамата за виновен“. Оттогава Хакамада живее под грижите на сестра си поради влошеното си психическо и физическо състояние. През всичките тези години тя търси оправдателна присъда за брат си.

Japan | Iwao Hakamada, acquitted of 1966 murders, to sue state for defamation https://t.co/Oxpye3UnrD #iwaohakamada #deathpenalty #acquittal #defamation pic.twitter.com/5Uxn07pHeZ