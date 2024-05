65 загинаха, 150 000 къщи пострадаха: Циклонът "Ремал" бушува в Индия и Бангладеш (ВИДЕА)

Той продължава да вилнее, след като заради него преди дни бяха отменени 390 полета от Делхи.

На кадрите се виждат силни порои, довели до наводнения.

Cyclone Remal is raging in India and Bangladesh



About 65 people have died and 150,000 homes have been damaged or destroyed. pic.twitter.com/5RahEHAihk