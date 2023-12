7,6 разтърси Филипините, има опасност от цунами (ВИДЕА)

ОЩЕ: Земетресение край Трън

Американската система за предупреждение за опасност от цунами съобщи, че има опасност от цунами в следствие на земетресението. Тихоокеанският център за предупреждение за опасност от цунами съобщи, че въз основа на магнитуда и местоположението на земетресението се очаква вълните да засегнат Филипините, Индонезия, Палау и Малайзия.

🚨ALERT - A Massive 7.6 Magnitude Earthquake Just Hit Off The Coast of Philippines Not Far From Japan ⚠️



❗️WE COULD BE ABOUT TO SEE A MAJOR TSUNAMI❗️ pic.twitter.com/F0L7M8yVlI