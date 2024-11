Афганистанец продаде 9-годишната си дъщеря на 54-годишен мъж с молба "да не я бие" (ВИДЕО)

Малки момичета в Афганистан са продавани от родителите си на възрастни мъже за брак, за да осигурят прехраната на семействата си. Това е ужасяващата реалност в страната след като талибаните дойдоха на власт.

Един от хилядите такива случаи може да се види в репортаж на CNN - баща продава 9-годишната си дъщеря на 54-годишен мъж за 2200 долара и при оформянето на "сделката" отправя последна молба към купувача - поне "да не я бие". "Нямам работа, нямам пари, нямам храна. Нямах избор", заявява той пред репортера.

9-годишната Първана е изведена от дома си и в двора на къщата прави последен опит да се отскубне от ръката на възрастния мъж, който я отвежда.

