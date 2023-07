Американската армия уби лидер на "Ислямска държава"

Ударът в петък доведе до смъртта на Осама ал Мухаджер, се казва в изявление на Централното командване на САЩ в неделя.

„Дадохме да се разбере ясно, че оставаме ангажирани с поражението на "Ислямска държава" в целия регион“, каза началникът на Централното командване на САЩ (CENTCOM) генерал Майкъл Курила. ОЩЕ: Американски удар в Сирия уби лидер на "Ислямска държава"

„Ислямска държава остава заплаха не само за региона, но и извън него“, добави той.

Според Централното командване на САЩ няма убити цивилни при операцията, но коалиционните сили „оценяват съобщенията за ранени цивилни“.

В него се казва, че дроновете, използвани в атаката, са били тормозени от руски военни самолети по-рано през деня. ОЩЕ: Талибаните убиха лидер на Ислямска държава, планирал бомбения атентат в Кабул през 2021

The US military says it has killed Osama al-Muhajer, a leader of the ISIL (ISIS) group, in eastern Syria in a drone strike https://t.co/MvjTuT0xhw pic.twitter.com/BAANKRLi2g