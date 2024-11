Американски бомбардировачи B-52 са пристигнали в Близкия изток (ВИДЕО)

Американски бомбардировачи B-52 пристигнаха в Близкия изток след като Вашингтон обяви разполагането им като предупреждение към Иран, съобщиха от Централното командване на САЩ.

„Стратегическите бомбардировачи B-52 Stratofortress от 5-то бомбардировъчно крило на военновъздушната база Minot пристигнаха в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ“, съобщиха от командването.

12 B52 bombers took off yesterday from Minot Air Force Base in Dakota, accompanied by a full squadron of F22 Raptor aircraft, heading to the Middle East. Some of them landed at Al Udeid Air Base in Qatar, and the rest at other bases in the region.… pic.twitter.com/emIJdxm957