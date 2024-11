Израел и САЩ се готвят да отблъснат най-сериозната атака на Иран, американски генерал със спешно посещение

В подготовка за най-сериозната иранска атака от началото на войната в Израел, която се очаква буквално до часове, в Израел през уикенда пристигна началникът на централното командване на американската армия генерал Майкъл Курила.

Той се срещна с началника на щаба на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ генерал Херци Халеви и провери батареята за противовъздушна отбрана THAAD, която беше доставена на Израел през последните седмици, за да подсили защитата срещу иранските удари.

United States CENTCOM chief Gen. Michael Kurilla held an assessment with IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi over the weekend, the Israeli military says.



The IDF says the assessment focused on “security-strategic issues and joint preparations in the region, as part of the… pic.twitter.com/0LMLj3trXc