Атака с дронове срещу руската военна база "Хмеймим" в Сирия (ВИДЕО)

Руската военна авиобаза "Хмеймим" е станала цел на атака с дронове. Видеокадри от мястото на събитието показват стрелба, явно в опит да бъдат отблъснати безпилотните летателни апарати. А атаката става факт точно когато Bloomberg публикува информация, че Русия е близо до споразумение със Сирия да запази минимално военно присъствие в арабската държава - в последните седмици редица сателитни снимки показаха как руски товарни кораби, ескортирани от военни плавателни съдове, изнасят военно оборудване и техника от пристанище Тартус, където се намира единствената руска военноморска база на Средиземно море - в момента тя на практика не служи за целите на Руската федерация.

Reports of Air-Defense Activity and Explosions at Russia’s Khmeimim Air Base, near the City of Jableh in Northwestern Syria, with several Drones said to have been spotted approaching the Base. pic.twitter.com/Hnmk3m0Xtf