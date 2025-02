Обрат: Судан се съгласи да приеме руска военна база на Червено море

Судан съобщи, че е договорена окончателна сделка с Русия за създаване на военноморска база на брега на Червено море. "Няма пречки", обяви правителството на разкъсваната от война източноафриканска страна. Споразумение беше обсъждано по времето на бившия президент Омар ал-Башир, но военният кабинет, който го свали, по-късно заяви, че въпросът се преразглежда. Сега министърът на външните работи на Судан Али Юсеф заяви, че е подписана сделка и че има „пълно съгласие“ с Русия относно създаването на пристанището - остава само ратификацията.

През декември, само два месеца по-рано, диктаторът Владимир Путин получи лоши новини от африканската държава. Тогава Bloomberg съобщи, че тя е отказала да приеме руска база в Порт Судан поради опасения от негативна реакция от страна на САЩ и други западни държави. Изданието се позоваваше на служител на суданското разузнаване: Судан е отрязал Путин - Русия няма да има военноморска база на Червено море.

‼️ BREAKING: Russia to build naval base in Sudan



Sudan has announced a final agreement with Russia to build a naval base on the Red Sea coast.



The 25-year agreement, with an option to extend for another 10 years, grants Russia the right to transport weapons, ammunition, and… pic.twitter.com/XzVCbOxyY8