Автобус с ученици падна в езеро, 21 загинаха (ВИДЕО)

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail&crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020

A bus fell into a lake in Anshun in China's Guizhou Province. Rescue is underway and the number of casualties is unknown pic.twitter.com/yNMBt6wjo8 — China Xinhua News (@XHNews) July 7, 2020

Спасени са 15 души, които са с различни степени на наранявания.Автобусът се е блъснал в ограда и е влязъл в езерото Хонгшан в провинция Гуйджоу. В кадрите, разпространени в социалните мрежи, се вижда странното поведение на шофьорът, който рязко навлиза в съседните ленти по магистралата и пада в езерото.Спасителните операции продължават. Разследват се причините за инцидента.