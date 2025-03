Без война - бомби: Южнокорейски изтребители се объркаха в цивилен район (ВИДЕО)

Петнадесет души бяха ранени в Южна Корея след като изтребители случайно пуснаха бомби в цивилен район по време на военно учение с живи стрелби, съобщава BBC, позовавайки се на съобщения в местни медии. Инцидентът със самолет KF-16 на военновъздушните сили е станал около 10.04 местно време в град Почхон, близо до границата със Северна Корея. В съобщенията се казва, че двама от петнадесетте са пострадали тежко.

Властите на Почхон заявиха пред BBC по-рано в четвъртък, че жителите са били евакуирани, докато екип за обезвреждане на бомби работи по безопасното обезвреждане на всички неексплодирали бомби, но в по-късно съобщение стана ясно, че такива не са открити.

В резултат на инцидента са пострадали и една църковна сграда и къщи.

Директорът на близкия център за възрастни граждани каза, че прозорците на сградата са се счупили и един от техните учители е бил откаран в болница с наранявания. Въпреки че няма пострадали възрастни хора, казаха те, „те бяха толкова уплашени, че ги изпратихме всички вкъщи“.

Местен жител каза пред Yonhap, че е гледал телевизия вкъщи, когато експлозията, която е прозвучала „като гръм“, е разтърсила къщата.

Военновъздушните сили на страната разследват инцидента и се извиниха за щетите, като добавиха, че ще осигурят компенсации на засегнатите.

„Нашият реактивен изтребител KF-16 изхвърли необичайно осем снаряда от бомби MK-82. Той се приземи извън обсега на стрелба“, казаха военновъздушните сили на Корея в изявление за BBC.

Министерството на отбраната обясни, че обучението в четвъртък е свързано със съвместно учение с американските сили.

Южна Корея и САЩ ще проведат комбинирани учения от 10 до 20 март - първите след завръщането на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Това се случва в момент, когато двете страни са все по-предпазливи от нарастващия съюз между Северна Корея и Русия.

