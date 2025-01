Поредица от експлозии в Швеция: Има ранени и щети по сгради

Поредица от бомбени взривове в няколко шведски града предизвика безпокойството сред гражданите по повод вероятността да става дума за враждуващи банди. Това предаде ДПА, цитирана от БТА.

Поредните експлозии отекнаха вчера в Малмьо и в предградието на столицата Стокхолм Фарста. Двете експлозии нанесоха щети на жилищни сгради. Такива инциденти бяха регистрирани в Швеция четири поредни нощи.

След експлозията във Фарста се наложи двама души да бъдат настанени в болница, като единият от тях получи сериозни наранявания, но е без опасност за живота. Полицията в Стокхолм разследва случилото се като опит за убийство.

Вчера вечерта в град Ескилстуна е имало експлозия на автомобил.

BREAKING



Sweden’s Justice Minister G. Strömmer to hold emergency meeting with police after a record-high nr of bombs



23 bomb explosions since Jan. 1st. 7 in the past 2 days



Unusually big bombs are used, such as this one 6 days ago. It damaged 3 buildings & dozens of apartments pic.twitter.com/GPtnA9dg4B