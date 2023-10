Българи под ракетен обстрел: 56 сънародници са блокирани на летището в Тел Авив (ВИДЕО)

"В летището на Тел Авив сме без храна и без вода. Ситуацията е отвратителна. Нямаме никаква информация кога нашите полети ще бъдат активни. Без подслон сме за тази вечер", споделя българин в социалните мрежи.

Хората на летището от различни етноси дори са се хванали за ръце, става ясно от видео в социалните мрежи. Те се молят на Бог в момента, в който бойците на "Хамас" обстрелват с ракети Израел. ОЩЕ: Румен Радев: България категорично заклеймява атаките срещу Израел

Беларуската опоциционна информационна агенция NEXTA също споделя кадри от летището в Тел Авив, на които се виждат пътниците, които са легнали на земята до своите куфари на фона на предупредителни сирени и въздушна атака срещу Израел. Медията споделя кадри от международното летище "Бен Гурион".

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ