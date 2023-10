Войната в Израел: Щабът на "Хамас" е сринат, килим от ракети срещу Тел Авив (ВИДЕО)

(КАРТА) След изненадващата атака на "Хамас" от рано сутринта, при която с комбинирана операция с обстрел с ракети и навлизане на наземни сили на "Хамас" в Израел беше овладяна територия по-голяма от Ивицата Газа. Вече има и противоречащи си изявления от страна на "Хамас" и "Ислямски джихад" каква точно е целта на операцията. Говорителят на "Ислямски джихад" Дауд Шихаб обяви две цели – вземане на колкото се може повече израелци в плен с цел размяна на пленени палестинци и едновременно с това да бъде предотвратена наземна израелска операция в Ивицата Газа. Той не скри, че сред взетите за заложници има жени и деца, а израелският вестник Haaretz твърди, че вече има толкова на брой израелски заложници в ръцете на ислямистите, че е равностоен на държаните в израелските затвори палестинци:

Hamas terrorists continue to take Israeli women hostage



Official authorities have not yet commented on the information about the captives. According to Israeli news channel N12, about 50 Israeli hostages are currently being held by Hamas militants. pic.twitter.com/Cn0NG94WvL — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Същевременно, пред "Ал Джазира" заместник-командирът на "Хамас" Салах ал-Арури каза, че това не е операция тип "удряй и бягай". "Очакваме боевете да продължат и да се разширят. Основната ни цел е една – свободата ни и свободата на светите ни места. Ще продължим да се бием, докато не победим и не се освободим", заяви той.

Отговорът на Израел

Израелският министър на енергетиката Израил Кац вече нареди спиране на тока за Ивицата Газа, като указът за това е официално подписан. А израелската авиация нанесе масирани въздушни удари в Газа, като удари успешно т.нар. Палестинска кула, където се помещават главни квартири на "Хамас". Ударът беше заснет и в живо предаване на "Ал Джазира". Освен това, Reuters съобщава за бомбардировка, при която е сринат домът на Яхия Синвар, ръководителят на "Хамас" в Ивицата Газа:

Another video of the strike on a high-rise building in the Gaza Strip, but from a different angle. https://t.co/uRR39bMAxC pic.twitter.com/k1NrNGQXt6 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

The strike on a high-rise building in the center of Gaza was also caught on video during a live broadcast by Al Jazeera. pic.twitter.com/lpWTdqhxt8 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Освен това, израелските военни обявиха, че са си върнали контрола над военната база "Рейм", предаде Times of Israel. По-рано бяха публикувани кадри от бойци на „Хамас“, които успяха да я щурмуват – на кадрите се виждаше тежка бронирана израелска техника. Излезе и ВИДЕОЗАПИС (18+) от успешния щурм на бойците на "Хамас" на коридора Ерец по-рано през деня – единственият от 7 сухопътни коридора, през който палестинците влизат директно в Израел, без да трябва да минават през Йордания или Египет: Война в Израел: Ще има боеве минимум дни наред (ВИДЕО)

Стана ясно и друго – американският президент Джо Байдън одобри отпускане на спешна помощ от до 8 млрд. долара за Израел. Помощта е в рамките на специалната програма за сътрудничество между САЩ и Израел.

"Хамас" не спира военните действия

Hamas released footage of their selfmade MLRS systems, launching rockets into Israel. pic.twitter.com/nwY4HDlrew — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

След въздушните удари на Израел, "Хамас" отговори с изстрелване на 150 ракети по Тел Авив. Някои от тях успяха да преодолеят "Железния купол" и има поражения в самия град, първи данни и за ранени - засега петима души, но едва ли ще са толкова малко:

Israeli "Iron Dome" shoots down terrorist missiles pic.twitter.com/PbqjAPVrtR — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Damage in Tel Aviv after the rocket strike by Hamas. pic.twitter.com/pwzj43Umdg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 7, 2023

Освен всичко друго, "Хамас" опитва да атакува и по море – кадри как две лодки на ислямистите са посрещнати от израелски огън и разбити на парчета вече обикалят социалните мрежи:

Обновена: Жертвите в Израел вече официално са 100, броят на ранените притеснително расте

Israeli Navy destroyed two boats carrying dozens of terrorists attempting to infiltrate into #Israel - #IDF Press Service. pic.twitter.com/dJPofEIYOm — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Как Израел допусна това?

Успешната офанзива на "Хамас" стана факт заради хаоса в израелските военни и разузнавателни служби. Това заяви пред Politico Чък Фрейлих, бивш заместник-съветник по националната сигурност на Израел.

"Очевидно бяхме напълно неподготвени за това. Щабът на дивизията, отговарящ за Газа, беше превзет, той е в безредие и затова отговорът се забави", каза той.

Фрейлих добави, че израелците ще си върнат сравнително бързо превзетото от "Хамас" и сега въпросът е дали израелската армия ще окупира Ивицата Газа с цел да свали "Хамас" от власт там или просто ще се удари много силно във военно отношение.

Пред руската секция на BBC израелският военен анализатор Давид Хенделман коментира, че Израел е смятал, че "Хамас" са удовлетворени от развитието на нещата дотук - палестинците са имали повече разрешителни за пребиваване и работа в Израел, Катар пък им пращали финансиране и се е смятало, че сега ще има рутинни учения на "Хамас" и че радикалното движение за момента е удовлетворено от развитието на отношенията с Израел. Грешката е очевидна.

Хенделман коментира и, че вземането на заложници от страна на "Хамас" и "Ислямски джихад" едва ли ще спре израелската армия да направи наземна операция в Газа.

