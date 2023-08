"Да разбием империалистите": Ким Чен Ун и Путин си размениха писма

Писмата са по повод 78-ата годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление през 1910-45 г., което се отбелязва като национален празник и в Южна Корея.

Още: Заради Ким Чен Ун врагът на моя враг е мой приятел: Южна Корея търси помощ от Япония

North Korean dictator Kim Jong Un has sent a congratulatory letter to Putin on the occasion of the 78th anniversary of Korea's liberation from the Japanese. He promised to strengthen strategic relations with Russia and fight together against the "imperialists". pic.twitter.com/Uf9sOam3ea