Доловен е сигнал от хеликоптера на Раиси, военни пътуват към мястото (ВИДЕО)

Според командира на Корпуса на гвардейците на ислямската революция за провинция Източен Азербайджан, където е станала катастрофата, е доловен сигнал от хеликоптера и мобилния телефон на един от членовете на екипажа на мястото на катастрофата. „Военните сили се отправят към мястото и се надяват да получат добри новини", заяви командирът.

По-рано днес бе съобщено, че хеликоптер от конвой, в който е пътувал президентът на Иран Ебрахим Раиси е претърпял инцидент в планините в северозападната част на Иран. Състоянието на намиращите се на борда на хеликоптера засега остава неизвестно, като се съобщава, че все още не е установен контакт с тях.

Президентът Раиси е пътувал с иранския външен министър в конвой от три хеликоптера над района. Два от хеликоптерите са се приземили благополучно, пише Би Би Си.

It's getting dark in #Iran. The chances that the crew and passengers of the helicopter survived are getting slimmer and slimmer.



It is impossible to drive to the crash site because of thick fog. pic.twitter.com/Hb9JBGHEYU