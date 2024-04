Дронове и ракети от Иран по Израел: Първи данни за бройката (ВИДЕО)

185 дрона, 110 балистични ракети тип "земя-земя" и 36 крилати ракети - това е изстреляно от Иран по Израел при снощната иранска атака. Информацията е на The New York Times, като американската медия се позовава на свои източници: Иран обяви край на атаката по Израел след изстреляни стотици дронове и ракети (ВИДЕО)

С какви точно ракети разполага Ислямската република, припомнете си:

Watch the F-35I Adir fighter jets return to Nevatim Airbase after successfully protecting Israel’s airspace: pic.twitter.com/ap5gPLphPD — Israel Defense Forces (@IDF) April 14, 2024

На фона на тези числа, официалните оценки са за "незначителни щети". Има потвърждение за насочени ирански ракети към израелска военна база в Южен Израел, в пустинята Негев. Става въпрос за авиобазата "Рамон" (Израел казва авиобазата при Неватим) - там имало "незначителни щети", съгласно официално съобщение на ЦАХАЛ (израелската армия). А говорителят на израелската армия Даниел Хагари изрично заяви, че нито един ирански дрон не е навлязъл в израелско въздушно пространство и че 99% от изстреляните от Иран дронове и ракети са свалени.

По-късно иранският военен министър генерал Мохамед Багери заяви, че атаката срещу авиобазата в Неватим е защото оттам са излетели израелски F-35, поразили иранското консулство в Даманск.

Още снощи беше съобщено и, че в Израел едно 10-годишно момче е ранено в главата и прието в болница - информацията беше за паднала отломка от ракета-прехващач. Тази сутрин беше изяснено, че детето е момиче и е на 7 години. Няма данни за други жертви - от Йордания обаче излезе новина за трима убити, след като е бил свален един от иранските дронове, летящи над йорданско въздушно пространство и отломките му са паднали върху хора.

"Ако четете иранската преса, ще останете с впечатление, че 90% от изстреляното е ударило - явно е, че е предназначено за вътрешната публика", коментира пред БНТ проф. Владимир Чуков. Според него оттук-нататък най-голямото напрежение е какво ще направи Израел - дали евентуален израелски удар ще стане факт и всичко това ще е първа фаза в голяма война. Американският мозъчен тръст ISW (Институт за изучаване на войната) коментира, че комбинираната иранска атака с дронове и ракети е по руски модел от войната в Украйна и нейната цел е да се провери как най-ефективно да бъде преодолявана защитата на Израел и помощта на съюзниците им: Израел обяви край на заплахата след атаката от Иран (ВИДЕО)

