Израел обяви край на заплахата след атаката от Иран (ВИДЕО)

Израел поиска Съветът за сигурност на ООН да проведе извънредно заседание, за да осъди атаката на Иран. Тел Авив ще настоява Революционната гвардия на Иран да бъде обявена за терористична организация.

По данни на израелската служба за спешна помощ няма съобщения за пострадали пряко от иранските удари.

Въпреки това службата за спешна помощ "Маген Давид Адом" (MDA) заяви, че е била извикана да лекува общо 31 души, които са получили леки наранявания, докато са се придвижвали към убежищата, и които са получили пристъпи на паника по време на атаката .

Tel Aviv right now. Those Tel Aviv destroying missiles and drones Iran crippled its economy over 40 years to build were certainly a great investment. pic.twitter.com/vZgbD5PoOy

По-рано MDA съобщи, че е откарала в болница 7-годишно момиче, което е получило тежка травма на главата, причинена от шрапнел от ракета-прехващач.

"Иранската атака е сериозна заплаха за световния мир и сигурност и очаквам Съветът да използва всички средства, за да предприеме конкретни действия срещу Иран", написа Гилад Ердан, посланик на Израел в ООН. Още: Руска оценка за атаката на Иран срещу Израел: Медиен цирк (ВИДЕО)

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е "дълбоко разтревожен от много реалната опасност от опустошителна ескалация в целия регион".

This evening, I sent an urgent letter to the president of the Security Council, @_VanessaFrazier. I called on the Council to hold an emergency meeting and demanded that they condemn Iran’s attack on Israel and designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror… pic.twitter.com/3AS6RvuV3M